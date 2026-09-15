Aus Novo Nordisk wird im täglichen Auftritt künftig schlicht "Novo", während der rechtliche Firmenname bestehen bleibt. Die Aktie reagierte mit einem Plus von 1,4% auf 280,40 DKK. Ob der Neustart mehr als Kosmetik ist, entscheidet sich jedoch schon am 21. September: Dann muss CEO Mike Doustdar auf dem Kapitalmarkttag erklären, wie der Pharmakonzern Eli Lilly wieder Marktanteile abnehmen und seine zuletzt schwächelnde Pipeline neu aufstellen will. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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