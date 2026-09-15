Die AMD-Aktie hat seit ihrem Frühjahrstief bei rund 190 US$ etwa +160% zugelegt und notiert inzwischen bei 493,41 US$. Zuletzt geriet die Rallye jedoch ins Stocken: Die Halbleiter-Aktie verlor gestern -4,40%. Während das langfristige Chartbild bullisch bleibt, warnen RSI und MACD vor einer möglichen Konsolidierung. Chartanalyse zur AMD-Aktie Die AMD-Aktie hat den langfristigen Aufwärtstrendkanal mit einer außergewöhnlich dynamischen Bewegung nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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