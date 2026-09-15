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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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14.09.26 | 17:35
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Industrie/Mischkonzerne
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Europa 50
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