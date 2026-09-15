Die Siemens Energy-Aktie ist am Montag um -8,04% auf 132,66 € eingebrochen und hat damit die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation unterschritten. Gleichzeitig notiert der Kurs bereits innerhalb einer wichtigen Elliott-Wellen-Zielzone. Nun entscheidet sich, ob die Unterstützung um 126 € eine Gegenbewegung auslöst oder der Abverkauf in Richtung 92 € weitergeht. Chartanalyse zur Siemens Energy-Aktie Das Chartbild der Siemens Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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