Anfang des Jahres dacht viele Anleger noch KI würde Cybersecurity-Anbieter bedrohen. Jetzt dreht sich die Meinung: Die Angst vor autonomen KI-Angriffen treibt die Aktien von CrowdStrike, Palo Alto & Co. in die Höhe. Ist das erst der Anfang? Die neue Angst vor Künstlicher Intelligenz produziert an der Börse plötzlich Gewinner, die einige Zeit als Verlierer galten. Während Nvidia, AMD und andere KI-Schwergewichte zu Wochenbeginn unter Druck gerieten, griffen die Anleger bei Cybersecurity-Aktien zu. CrowdStrike und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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