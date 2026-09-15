Nürnberg (ots) -Nach dem offiziellen Einstieg in den gewerblichen Sektor auf der CES 2026 nutzt Segway Navimow die GaLaBau 2026, um das kommende Hochleistungsmodell Terranox PM1400 zusammen mit dem H5 Pro vorzuführen, die dem chronischen Fachkräftemangel in der europäischen Greenkeeping- und Gartenbau-Branche entgegenwirken.Segway Navimow, die weltweite Nummer 1 unter den Marken für kabellose Mähroboter nach Einzelhandelsumsatz, seit nun zwei Jahren in Folge*, erweitert ihr gewerbliches Mäherportfolio durch die Präsentation der Technologie hinter dem kommenden Terranox PM1400 auf der GaLaBau 2026. Die in Nürnberg stattfindende europäische Leitmesse für urbane und öffentliche Grünflächen dient als Sprungbrett für Navimows Eintritt in den professionellen Garten- und Landschaftsbau sowie für kommunale Bereiche, Sportstätten und Golfplätzen. Der gewerbliche Showroom widmet sich dem Fachkräftemangel, der Auftragnehmer in der Landschaftsbranche beschäftigt, und demonstriert, wie die autonome Rasenpflege auf weitläufigen öffentlichen und privaten Flächen zuverlässig skaliert werden kann."Unser Auftritt auf der GaLaBau-Messe ist ein entscheidender Schritt auf unserer kommerziellen Reise", sagt Ryan Kong, EU BU General Manager bei Navimow. "Unternehmen für gewerblichen Landschaftsbau und kommunale Teams sind steigenden Betriebskosten und gleichzeitig gravierendem Personalmangel ausgesetzt. Mit der Technologie hinter dem Terranox PM1400, unterstützt durch unser engagiertes europäisches Händler- und Kundendienstnetzwerk, bringen wir hochleistungsfähige autonome Maschinen auf den Markt. Das hilft Auftragnehmern, ihre Betriebsmargen zu schützen und gleichzeitig eine gleichbleibende, hochwertige Rasenqualität auf anspruchsvollen Flächen aufrechtzuerhalten. Hier geht es um mehr als nur den Ersatz von Arbeitskräften; es geht darum, der Branche eine skalierbare Möglichkeit zu bieten, Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern. Autonomie wird zum Rückgrat des professionellen Rasenmanagements, und Navimow hat vor, diesen Wandel mitzugestalten."Hocheffizientes autonomes Mähen für großflächigen RasenDer kommende Terranox PM1400 wurde mit dem Ziel entwickelt, großflächige Rasenflächen zu bewältigen, und ist darauf ausgelegt, trotz Belastung Produktivität in weitläufigen kommerziellen Umgebungen zu liefern. Die gestaffelte Schneidestruktur des Roboters mit fünf Scheiben kombiniert große Schnittbreite mit fortschrittlicher Leistung auf komplexem Gelände. Dies gelingt durch den Einsatz mehrerer kleiner Mähscheiben, die den Schnittbereich aufteilen, was die Empfindlichkeit gegenüber Unebenheiten verringert.Zugleich ermöglicht die Hinterradlenkung dem Roboter agilere Wendemanöver unter Beibehaltung der großen Schnittbreite. Dies reduziert ausladende Schwenkbewegungen, die bei breiten Geräten sonst bei Wendemanövern üblich sind. Dieses Design mindert damit die Notwendigkeit des routinemäßigen manuellen Mähens auf Fußballplätzen, Solarparks, kommunalen Flächen und Golfplatz-Fairways erheblich.Von Nutzbarkeit zu Komfort: Wartung leicht gemachtBei einem großen gewerblichen Mähroboter ist die Wartung keine gelegentliche Aufgabe, sondern Teil des Tagesgeschäfts. Die Technologie verwandelt die Wartung der Unterseite von einer risikoreichen, körperlich anstrengenden Aufgabe in eine sichere, einfache und standardisierte Routine.Der Zugang für Wartungen wurde durch ein unterstütztes Hebesystem direkt in die mechanische Architektur integriert, was eine einfachere Inspektion von Mähwerk und Messern, das Entfernen von Schnittgut sowie den Austausch von Teilen ermöglicht.Zuverlässige Produktivität wird nicht nur durch schnelleres Mähen gewährleistet, sondern auch durch einfachere tägliche Inspektionen und kürzere Wartungsausfallzeiten.Präsentation des H5 ProNeben der Technologievorschau auf den Terranox PM1400 präsentiert Navimow auch den H5 Pro, der gerade auf der IFA 2026 sein weltweites Debüt feierte. Konzipiert als Bindeglied zwischen anspruchsvollen Privatgrundstücken und leichtem gewerblichen Gelände, verfügt der H5 Pro über den patentierten ausfahrbaren Roboterarm Edge Maestro für präzises lückenloses Kantenmähen. Er schneidet bündig an Wänden und Kanten ab, sodass manuelles Nacharbeiten mit dem Rasentrimmer entfällt. Auf komplexem Terrain bewältigt der Roboter dank seines Xero-Turn Allradantriebs steile Hänge von bis zu 80 % (38,6°) mit Zero-Turn-Fähigkeit, was ein Durchdrehen der Räder und Rasenschäden an empfindlichen Hängen verhindert.Messedetails und VerfügbarkeitGewerbliche Bauunternehmer, kommunale Flächenmanager, Greenkeeper von Golfplätzen und Fachmedien können die Technologievorschau des Terranox PM1400 begutachten sowie Live-Demos des H5 Pro auf der GaLaBau 2026 vom 15. bis 18. September 2026 im Messezentrum Nürnberg in Halle 9, Stand 9-420 erleben. Der Terranox PM1400 befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich Anfang 2027 den Markt erreichen. Die Verfügbarkeit in ausgewählten Märkten und genaue Produkteigenschaften werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte navimow.com.Über Segway NavimowSegway Navimow, eine Tochtergesellschaft von Ninebot Limited (Aktiencode: 689009.SH), widmet sich der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb intelligenter Roboter. Navimow setzt sich dafür ein, Robotik und KI tief in den Alltag zu integrieren, intelligente Lösungen für die Rasenpflege anzubieten, die Kunden weltweit einen nachhaltigen Mehrwert bieten, und Navimow als weltweit führende Marke für kabellose Mähroboter voranzutreiben.Mit einem Kernteam, das auf Robotik und KI spezialisiert ist, ist das Unternehmen in Peking, Changzhou, Shenzhen, Amsterdam, Boston, Düsseldorf und Paris tätig, unterstützt durch ein globales Kooperationsnetzwerk.Das Produktportfolio umfasst die i-, H- und X-Serie für den privaten Gebrauch sowie die gewerbliche Terranox-Serie für den professionellen Garten- und Landschaftsbau und deckt das gesamte Spektrum an Rasengrößen und Anwendungsszenarien ab. Als nach Einzelhandelsumsatz weltweit führende Marke für kabellose Mähroboter in zwei aufeinanderfolgenden Jahren* hat Navimow bis Mai 2026 in mehr als 40 Länder und Regionen in Europa, Nordamerika und Australien expandiert.* Quelle: Euromonitor International. Gemessen am Gesamteinzelhandelsumsatz der Marke (in Stück) in den Jahren 2024 und 2025; Untersuchungen durchgeführt im März 2026. Kabellose Mähroboter sind definiert als Mähroboter für den privaten oder gewerblichen Gebrauch, die ohne physischen Begrenzungsdraht mit Technologien wie UWB, rein visueller Navigation, RTK oder 3D-LiDAR arbeiten. Diese Produkte werden in der Regel durch Produktnamen oder Angaben auf der Verpackung identifiziert.Press Contact:Cassie WANGSegway Navimow+8613717799663heng.wang@navimow.comOriginal-Content von: Navimow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183411/40000153