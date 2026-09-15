München (ots) -Ein Abend voller Emotionen und Intensität: CORPUS DELICTI feierte gestern Abend im Delphi Filmpalast in Berlin seine Weltpremiere und ließ das Publikum in die eindringliche Welt von Regisseurin und Drehbuchautorin Lena Stahl eintauchen.Vor dem Kino hatten sich zahlreiche Fans versammelt, um Crew und Cast, allen voran Hannah Herzsprung, Damian Hardung, Alexander Fehling und Haley Louise Jones zu begrüßen. Ein gebührender Auftakt für einen ganz besonderen Premierenabend. Durch den Abend führte Moderator Dominik Porschen, der gemeinsam mit Produzent Quirin Berg von Wiedemann & Berg Film das Publikum auf den Film einstimmte.Zahlreiche weitere prominente Filmbeteiligte wie Schauspielerin Esther Bechtold, Kameramann Philipp Haberlandt, Production Designer Christian M. Goldbeck, Kostümbildnerin Waris Klampfer und Musiker Lennart Saathoff freuten sich ebenso auf die Weltpremiere von CORPUS DELICTI wie die Gäste Fritzi Haberlandt, Anna-Maria Mühe, Christiane Paul, Katharina Schüttler, Tomomi Themann u.v.m.Am heutigen Dienstagabend wird CORPUS DELICTI Premiere in München feiern, sämtliche weiteren Kinofans können CORPUS DELICTI ab dem 1. Oktober 2026 bundesweit in den deutschen Kinos erleben.In einer nahen Zukunft repräsentiert die "Methode" eine Gesellschaft, die Gesundheit und maximale Sicherheit für alle verspricht. Das Leben der Wissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) ändert sich schlagartig, als ihr Bruder Moritz (Damian Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise sind erdrückend - und doch ist Mia von seiner Unschuld überzeugt. Ein Widerspruch, der sie zum Handeln zwingt - gegen ein System, das keinen Zweifel zulässt. Doch wem kann sie noch trauen? Ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones), dem Anwalt ihres Bruders (Christian Friedel) oder dem charismatischen Journalisten Kramer (Alexander Fehling)? Ihr Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit macht sie selbst zur Gejagten.Regisseurin Lena Stahl ("Mein Sohn") hat für die Verfilmung von Juli Zehs Bestsellerroman CORPUS DELICTI auch das Drehbuch verfasst und ein herausragendes Schauspiel-Ensemble in den Hauptrollen versammelt: Hannah Herzsprung ("15 Jahre", "Babylon Berlin") und Damian Hardung ("Maxton Hall", "Stella. Ein Leben") als Geschwisterpaar sowie in weiteren Rollen Alexander Fehling ("Im Labyrinth des Schweigens", "Gut gegen Nordwind"), Haley Louise Jones ("Liebes Kind", "Sad Jokes") und Christian Friedel ("Zone of Interest", "White Lotus").Neben dem hochkarätigen Cast agiert auch hinter der Kamera ein bemerkenswertes Team: Kameramann Philipp Haberlandt ("Babylon Berlin", "Black Mirror"), Production Designer Christian M. Goldbeck (Oscar für "Im Westen nichts Neues", "23.000 Leben"), Kostümbildnerin Waris Klampfer ("Mein Sohn", "Zikaden") sowie die Komponisten Volker Bertelmann (Oscar für "Im Westen nichts Neues", Oscar-nominiert für "Konklave") und Lennart Saathoff ("A House of Dynamite").Im Abspann ist mit "I Feel Tired (All The Time)" der Debütsong der Band Blone zu hören. Dahinter stecken Tara Doyle, die als Musikerin sonst unter ihrem vollen Namen Tara Nome Doyle unterwegs ist und Erol Sarp von den Grandbrothers. Blones Debütalbum "This Time Next Year" erscheint am 29. Januar 2027 auf Clouds Hill.Produziert wurde CORPUS DELICTI von Quirin Berg und Max Wiedemann (Oscar für "Das Leben der Anderen", "Who am I", "Dark",) sowie Laura Mihajlovic von Wiedemann & Berg Film. Der Roman "Corpus Delicti" erscheint als Taschenbuch und eBook im btb Verlag.Gefördert wurde CORPUS DELICTI vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und mit Unterstützung des Production Incentives des Czech Audiovisual Fund.Umfangreiches Pressematerial steht bereit unter:www.leoninedistribution.comPressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone Bachofner & Lesley MeierTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 65E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deLesley.Meier@aim-pr.deOnline-PR:FRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien,Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6352042