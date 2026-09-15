Nahost-Konflikt und kein Ende! Der explodierende Ölpreis belastet die globale Wirtschaft massiv und rückt kritische Sektoren wie die Verteidigungsindustrie in den Fokus. Dort kämpfen Großkonzerne wie Rheinmetall und Airbus um den Erhalt der so wichtigen Lieferketten für kritische Metalle. Die Börse hat mit der Bürde dauerhafter geopolitischer Spannungen zu leben, fast täglich erfahren Rohstoffpreise eine Aufwertung. Um sich langfristig aus der Abhängigkeit fossiler Brennstoffe zu befreien und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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