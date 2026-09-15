Berlin (ots) -Die Spitzenkandidatin der Berliner Linken, Elif Eralp, fordert wenige Tage vor der Abgeordnetenhauswahl erneut einen Kurswechsel beim Thema Wohnen.Im rbb24 Inforadio betonte sie, wohnen in Berlin müsse wieder bezahlbar werden. Dafür wolle ihre Partei unter anderem den Bau günstiger Wohnungen ankurbeln. Das sei aber nicht genug, so Eralp:"In allen Großstädten Europas hat allein das Bauen nicht ausreichend etwas gebracht. Wir müssen ja sehen, selbst wenn der Senat seine jetzigen Neubauziele von 20.000 Wohnungen erreichen würde, wäre das immer noch unter fünf Prozent des gesamten Bestands. Das heißt, wir müssen unbedingt auch den Bestand regulieren. Und bei dem Neubau setzen wir eben vor allem auf bezahlbaren Neubau über unsere landeseigenen Wohnungsunternehmen und den Rest müssen wir über Regulierungen beim Mietmarkt machen."Dabei helfen soll laut dem Wahlprogramm der Linken in Berlin ein neues Landesamt für Wohnungswesen. Dieses solle die Menschen dabei unterstützen, gegen überhöhte Mieten vorzugehen, so Eralp. "Wo wir wirklich konsequent gegen die ganze Miet-Abzocke vorgehen und das wollen wir jetzt in Behördenhand legen, damit sich nicht der einzelne Mieter darum kümmern muss, weil der natürlich am kürzeren Hebel sitzt."Sie unterstrich zudem die Forderung, große Wohnkonzerne zu enteignen und zu vergesellschaften. "Wir sehen, dass hier große Immobilienkonzerne Grundstücke kaufen und dann für das doppelte und dreifache wieder verkaufen oder die Mieten horrend erhöhen."Der Link zum Interview: https://ots.de/9IbkHcPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6352051