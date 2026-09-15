Sonderburg, Dänemark (ots) -Weltweit wird rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen - häufig, weil unklar ist, wie lange sie tatsächlich haltbar sind. Allein in der Europäischen Union entstehen jährlich rund 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. Besonders bei Fleisch und Fisch führt eine zu frühe Entsorgung zu hohen wirtschaftlichen Verlusten und zusätzlichem CO2-Ausstoß, Wasser- und Energieverbrauch.Elektronische Nase misst Frische in EchtzeitHier setzt das deutsch-dänische Interreg-Projekt PRECISE (https://precisesensor.eu/) an. Sechs Projektpartner haben eine sogenannte elektronische Nase entwickelt, die Cadaverin misst - ein Gas, das beim Verderb von Fleisch und Fisch entsteht. Das handliche Gerät soll künftig im Handel oder in der Gastronomie eingesetzt werden können, um die tatsächliche Resthaltbarkeit direkt vor Ort objektiv zu bewerten.Technologie aus Sensordaten und KI"Wir haben ein Gerät entwickelt, das selektiv auf bestimmte Biomarker für die Fleischfrische reagiert", erklärt Roana de Oliveira Hansen vom Mads Clausen Institute der Syddansk Universitet (SDU), Lead Partner des Projekts. Die Technische Hochschule Lübeck brachte ihre Expertise in Sensortechnologie, Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz ein. "Wir kombinieren moderne Sensortechnologie mit Datenanalyse und KI-Algorithmen", sagt Prof. Dr.-Ing. Horst Hellbrück von der Technischen Hochschule Lübeck.EU-Kohäsionspolitik fördert nachhaltige InnovationAn PRECISE beteiligt waren die Syddansk Universitet (https://www.sdu.dk/en/) (SDU), die Technische Hochschule Lübeck (https://www.th-luebeck.de/), das KIN Lebensmittelinstitut (https://www.kin.de/), das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT (https://www.isit.fraunhofer.de/), die Hochschule Flensburg (https://hs-flensburg.de/) sowie das Startup AmiNIC (https://www.aminic.eu/). Gefördert wurde das Projekt im Rahmen des Interreg Deutschland-Danmark Programms durch Mittel der Europäischen Union in Höhe von 1.885.263 Euro.Über das ProjektDas Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" erhält Fördermittel der Europäischen Kommission."Ready-to-publish"-Social-Media-BeiträgeFür Ihre Berichterstattung über das Projekt Precise stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.POST 1:Weniger Unsicherheit, weniger Lebensmittelabfall:Das deutsch-dänische Interreg-Projekt PRECISE entwickelt eine elektronische Nase, die Fleisch- und Fischfrische objektiv bewerten kann. Die Technologie soll künftig Handel und Gastronomie helfen, fundierter über Resthaltbarkeit zu entscheiden.PRECISE Interreg Deutschland Danmark Innovation FoodWastePOST 2:Noch frisch genug für den Teller?PRECISE arbeitet an einer Technologie, die messbar macht, wie frisch Fleisch und Fisch wirklich sind. Das kann helfen, Lebensmittel nicht vorschnell zu entsorgen - und Ressourcen besser zu nutzen.PRECISE Interreg Deutschland Danmark Innovation FoodWastePOST 3:Sensoren, Datenanalyse und KI gegen Lebensmittelverschwendung:Sechs Partner aus Deutschland und Dänemark haben im Projekt PRECISE gemeinsam eine Lösung entwickelt, die Frische messbar macht - für mehr Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen.PRECISE Interreg Deutschland Danmark Innovation FoodWastePressekontakt:EUconomy-TeamEUconomy@newsaktuell.deOriginal-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181564/6352045