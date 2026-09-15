Köln (ots) -PENNY eröffnet heute (15.9., 7 Uhr) einen vom Star-DJ und Musikproduzenten David Puentez gestylten Discounter an der Bürgerweide 64-66 in Hamburg. Die Wahl von "Pünti", wie ihn seine Fans nennen, ist dabei für PENNY alles andere als zufällig. PENNY und Pünti teilen seit dem ersten Parookaville 2015 eine enge gemeinsame Geschichte. Ebenso fiel die Wahl auf den DJ konsequent aus PENNYs Fokus-Community EDM. Am Eröffnungstag ist Pünti ab 18 Uhr zum Meet & Greet vor Ort.Ein Markt voller szenetypischen HighlightsSchon von außen verströmt der PENNY Markt mit seiner stylischen industriellen Fassade und den großflächigen Graffitis erstes Clubfeeling. Nachdem sich die Automatiktüren - natürlich ganz ohne Türsteher und Eingangskontrollen - geöffnet haben, fühlt man sich wie in einem echtem Electro-Club: Überall bunte, LED's, Graffitis explizit von Pünti kuratiert und auffallende Lautsprecher. Ansonsten setzt der Markt auf eine szenetypisch cleane Optik. Das erste Highlight ist die fahrbare Espressobar: Für Pünti als Kaffee-Connaisseur ein echtes Herzensprojekt.In einem DJ-PENNY dürfen aber ein paar Club Standards nicht fehlen. So wurde das ehemalige Marktleiter-Büro mit Blick auf den Obst- & Gemüse-Bereich in eine DJ Booth umgebaut. Im Kassenbereich wartet der kleinste Dance Floor der Welt auf die Kund:innen. Damit die Party richtig anziehen kann, steht auch eine kleine Version des PENNY DJ-Towers, bekannt vom PENNY Parookaville Markt, bereit. Mit dem grandiosen DJ, der passenden Musik, dem besten Koffeinkick und dem richtigen Dancefloor, steht der Disco nichts mehr im Wege. Die gesamte Marktgestaltung wurde gemeinsam mit der Agentur Team wfp umgesetzt.Club und doch ein klassischer PENNYTrotz der Highlights und außergewöhnlichen Optik bleibt PENNY Pünti ein klassischer PENNY Markt: rund 3.500 Artikel und gewohnt günstige Preise. Das Einzige, was hier umhaut ist der Bass, nicht der Blick auf den Kassenzettel.In dem rund 600 Quadratmeter großen Markt, der montags bis samstags von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet hat, arbeiten unter der Leitung von Mustafa Fazli 15 Beschäftigte. Der Markt wurde 1992 eröffnet und ist als feste Größe der Nachbarschaft bei Anwohnern, Schülern und Auszubildenden überaus beliebt.Auch als PENNY Pünti bietet der Markt weiterhin ein umfassendes Sortiment an Snacks, gekühlten Getränken oder Backwaren.Pünti: "Ich kenne PENNY seit vielen Jahren vom Parookaville und weiß: Die können Party. Als die Anfrage kam, einen Markt in meinem Stil zu gestalten, musste ich deshalb nicht lange überlegen. Entstanden ist ein Ort, der alles verbindet, was ich liebe: Musik, Kaffee und gute Energie. Schon unsere gemeinsame Abrissparty war ein mega Event, bei dem alles gebebt hat. Umso schöner, dass man den fertigen Markt und all meine Ideen ab jetzt jeden Tag live erleben kann"Daniel Perpeet, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PENNY Region Nord: "Mit dem PENNY auf der Reeperbahn haben wir das Glück, den wohl bekanntesten PENNY Markt der Welt in der Region Nord zu haben. Mit PENNY Pünti haben wir nun eine zweite Attraktion in Hamburg. Das macht mich stolz und ich hoffe, dass wir Fans und Kund:innen gleichermaßen viel Freude bereiten können."Jan Flemming, Marketingchef von PENNY, ordnet ein: "Nach dem erfolgreichen Start von PENNY Leylaland schaffen wir mit PENNY Pünti ein weiteres besonderes Markenerlebnis. Gemeinsam mit Pünti als langjährigem Partner ist ein Markt entstanden, der das positive EDM-Gefühl auf authentische Weise mit dem Einkauf verbindet."Über PENNY:PENNY erzielte 2025 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 10 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6352057