BÖRSE AKTUELL: Brent bei 107 Dollar, Ausverkauf im KI-Sektor (15.09.2026)

Die Finanzmärkte starten unter deutlichem Druck in die neue Woche. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent wird nun über 107 US-Dollar pro Barrel gehandelt, was unter anderem auf die Stilllegung der saudi-arabischen East-West-Pipeline zurückzuführen ist. Gleichzeitig verzeichnen Aktien aus dem gesamten KI-Ökosystem Kursverluste, nachdem Führungskräfte von Anthropic, ChatGPT und Grok in einem gemeinsamen Appell eine Verlangsamung der Entwicklung künstlicher Intelligenz gefordert hatten (was übrigens eine scharfe Reaktion von US-Präsident Trump hervorrief).

Unterdessen haben die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen die 5-Prozent-Marke durchbrochen und den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Anleger warten nun gespannt auf die Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch. Da eine Zinserhöhung bereits zu mehr als 90 - eingepreist ist, dürften sich die Börsen News und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem auf die begleitende Rhetorik richten.

Auf makroökonomischer Seite sorgen gemischte Wirtschaftsdaten aus China und Maßnahmen der Notenbank PBOC für Gesprächsstoff. Die People's Bank of China stärkte das Yuan-Fixing im Vorfeld des für Ende des Monats geplanten Xi-Trump-Gipfels.

Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

Druck auf DAX und Industrie: Der deutliche Anstieg der Ölpreise treibt die Inflationserwartungen in der Eurozone und belastet energieintensive Branchen im DAX (z. B. Chemie- und Industriesektoren). Zudem dämpfen die schwachen Auto-Verkaufszahlen aus China die Absatzerwartungen deutscher Automobilhersteller.

Der deutliche Anstieg der Ölpreise treibt die Inflationserwartungen in der Eurozone und belastet energieintensive Branchen im DAX (z. B. Chemie- und Industriesektoren). Zudem dämpfen die schwachen Auto-Verkaufszahlen aus China die Absatzerwartungen deutscher Automobilhersteller. Zinsdruck auf Immobilien- und Tech-Aktien: Die auf über 5 - gestiegenen US-Renditen setzen auch europäische Staatsanleihen unter Druck. Dies erhöht die Finanzierungskosten für den deutschen Immobiliensektor (z. B. Vonovia) und belastet bewertungsintensive Zins- und Tech-Titel im TecDAX.

Die auf über 5 - gestiegenen US-Renditen setzen auch europäische Staatsanleihen unter Druck. Dies erhöht die Finanzierungskosten für den deutschen Immobiliensektor (z. B. Vonovia) und belastet bewertungsintensive Zins- und Tech-Titel im TecDAX. Währungseffekt (EUR/USD): Die anhaltende Stärke des US-Dollars verteuert Rohstoffeinfuhren für den Euroraum und erhöht den Importinflationsdruck für die deutsche Wirtschaft.

?? Aktienmärkte

Die asiatischen Märkte starten mit leichten Verlusten in den Tag:

Nikkei 225: -0,4%

-0,4% Shanghai SE Composite: -0,3%

-0,3% Hang Seng: -0,5%

-0,5% Kospi: -0,5%

Die regionalen Indizes gaben nach dem Ausverkauf bei Halbleiteraktien an den globalen Börsen am Montag nach. Auslöser war der Aufruf führender KI-Unternehmen zu einer Verlangsamung der Entwicklung künstlicher Intelligenz, um das Risiko eines Kontrollverlusts über die Technologie zu verringern. Dennoch halten sich die Verluste in Grenzen. Der gewöhnlich volatile Kospi verliert 0,5 - während die Branchengrößen SK Hynix und Samsung 1 - bzw. 1,5 - nachgaben.

Wie oben erwähnt, stieß der Appell auf scharfe Kritik von Präsident Trump, was die Verunsicherung im Technologiesektor weiter schürte.

Abbildung 1: Treemap für den Nasdaq 100 (14.09.2026)

Quelle: XTB Research, 15.09.2026

Bei den Unternehmensmeldungen wird erwartet, dass die Gewichtung von SpaceX im Nasdaq 100 Index im Laufe dieses Monats erhöht wird, was eine Kaufwelle bei passiven Fonds auslösen könnte....

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