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Aircom ernennt Khurram Chaudhry zum Geschäftsführer



15.09.2026 / 08:55 CET/CEST

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Langjähriger Aircom-Manager soll die nächste Wachstumsphase und Innovationen im Bereich KI vorantreiben FAIRFAX, Virginia, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Aircom gab heute die Beförderung von Khurram Chaudhry vom Vice President Product & Engineering zum Geschäftsführer & CTO bekannt, womit ihm die Gesamtverantwortung für das Aircom-Geschäft übertragen wird. Der Führungswechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Aircom in eine neue Phase der Produktinnovation eintritt, bei der KI und Automatisierung eine immer wichtigere Rolle bei der Weiterentwicklung der RAN-Planung, -Optimierung und des RAN-Betriebs spielen. Khurram ist seit 2016 Teil der TEOCO-Gruppe und leitete zuletzt den Bereich Produktmanagement und Entwicklung bei Aircom. Sein neues Aufgabengebiet erstreckt sich über Produkt und Technologie hinaus und umfasst die allgemeine Ausrichtung und Leistungsfähigkeit des Aircom-Geschäfts, wobei er das technologische Erbe, die Kundenprioritäten und die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens miteinander verbindet. Atul Jain wird weiterhin als Vorsitzender fungieren und die strategische Führung der gesamten TEOCO-Organisation übernehmen. "Khurram hat das Lösungsportfolio von Aircom grundlegend umgestaltet und das Unternehmen so positioniert, dass es die nächste Welle der KI-getriebenen Innovation anführen kann. Wir wollen dieselbe strategische Vision und Führungsstärke einbringen, um unsere marktorientierten Aktivitäten voranzutreiben. Die Kombination aus seinem Talent, seiner Entschlossenheit und seiner Bescheidenheit beeindruckt mich zutiefst", sagte Atul Jain, Vorstandsvorsitzender der TEOCO Corporation. Khurram bringt umfangreiche Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit, die die Bereiche RAN-Entwicklung, Lösungen, Strategie und Produktleitung umfasst. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit bei der TEOCO-Gruppe umfassten seine Aufgabenbereiche mehrere Märkte und erweiterten sich schrittweise von RAN-Lösungen und -Strategie hin zum gesamten Produktmanagement und Engineering. "Aircom verfügt über jahrzehntelange RAN-Expertise und hat große Chancen vor sich. Mein Fokus wird darauf liegen, die Produktinnovation zu beschleunigen, unseren Kundenservice zu stärken und KI sowie Automatisierung auf reale Herausforderungen im Netzwerk-Engineering anzuwenden", sagte Khurram Chaudhry, Geschäftsführer und CTO von Aircom. Informationen zu Aircom Aircom bietet fortschrittliche Lösungen für die RAN-Planung, -Optimierung und -Automatisierung für mehr als 100 Kunden in über 100 Ländern. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von TEOCO kombiniert Aircom jahrzehntelange Telekommunikationskompetenz mit intelligenten Analysen und KI-gesteuerter Automatisierung, um die Entwicklung hin zu autonomen Netzwerken zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf teocoaircom.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/aircom-ernennt-khurram-chaudhry-zum-geschaftsfuhrer-302878580.html



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