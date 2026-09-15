Köln, (ots) -- Exklusiver Sonderzug ausschließlich für Wiesn-Fans- Party-Zone mit dem besten DJ-Sound- Direktverbindung am 26.09.26 aus dem Ruhrgebiet über das Rheinland zur WiesnZur diesjährigen Wiesn in München feiert ein ganz besonderer Zug sein 25-jähriges Jubiläum: Der Oktoberfest-Partyzug - ein spezieller Sonderzug ausschließlich für Wiesn-Gäste. Der Klassiker des Kölner Anbieters MSM Gruppe fährt am 26.09.2026 ab Dortmund mit Zustiegen in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt und Mannheim zum größten Volksfest der Welt, das bereits zum 191. Mal stattfindet.Das Besondere an dieser Fahrt: Die zünftige Gaudi beginnt schon mit dem Zustieg. Dieser Sonderzug verfügt über einen großen Dancefoor. Der DJ legt den besten Partysound auf. An den Theken gibt es Bier vom Fass und vieles mehr.Die bayerische Landeshauptstadt wird am Mittag erreicht. Bis zum Abend besteht viel Zeit für tolle Stunden auf der Theresienwiese, ehe der Partyzug wieder Richtung Heimat aufbricht und die große After-Wiesn-Party bis tief in die Nacht steigt.Tickets für die Hin- und Rückfahrt sind bereits ab insgesamt 75,90 im Sitzwagen und 99 Euro im Liegewagen erhältlich. Die Platzreservierung ist bereits im Preis inbegriffen."Unser Oktoberfest-Partyzug bietet eine wunderbare und günstige Gelegenheit, den Alltag mal zu vergessen und ausgelassen zu feiern. Die Gaudi startet dabei nicht erst in München, sondern fast ab der eigenen Haustür", sagt MSM Geschäftsführer Niko Maedge. Dieser Zug ist seit Jahren bekannt für sein feierfreudiges Publikum in Dirndl und Lederhose und den hohen Flirtfaktor. Die Buchung ist über www.msm-gruppe.de möglich.Über die MSM Gruppe: Die MSM Gruppe aus Köln ist ein spezialisierter Anbieter im Schienenpersonenfernverkehr mit Fokus auf Sonderzüge, Charterfahrten und logistische Dienstleistungen im Eisenbahnsektor. Mit maßgeschneiderten Zugkonzepten bedient das Unternehmen bundesweit Großevents und realisiert individuelle Beförderungslösungen, beispielsweise zu Sportveranstaltungen. Neben dem Partyzug zum Oktoberfest bietet MSM unter anderem Partyzüge zu Weihnachtsmärkten, zum Kölner Karneval, nach Norderney, zum Schlagermove Hamburg und CSD-Veranstaltungen an.Pressekontakt:MSM GruppeKolumbastraße 550667Köln+49 (0) 221- 800 20 80info@msm-gruppe.deOriginal-Content von: MSM Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183406/6352062