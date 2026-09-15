Noch immer stecken die Anleger die Belastungsfaktoren für den Aktienmarkt beachtlich gut weg und zeigen weiter ordentliche Nehmerqualitäten. So stören sie zum einen die steigenden Energiepreise nur wenig und auch Renditeniveaus über fünf Prozent werden lediglich zur Kenntnis genommen. Schon deutlicher zu spüren sind die jetzt aufziehenden Gewitterwolken über dem bislang sonnigen KI-Himmel. Die Aktienkurse vieler Unternehmen aus den Bereichen Chips, Halbleiter und KI-Anwendungen gerieten gestern deutlich unter die Räder.

In Asien konnten sich die Kurse heute aber bereits wieder fangen und sind nicht unisono den Vorgaben aus den USA gefolgt. Allerdings haben hier auch positive Konjunkturdaten geholfen. Die Industrieproduktion in China fiel mit einem Anstieg von 5,2 Prozent etwas besser als erwartet aus. Der Immobiliensektor bleibt als wichtige Säule jedoch angespannt.

Insgesamt bleiben die Energiepreise vorerst der größte Risikofaktor, sollten die Ölpreise auf ihren aktuell hohen Preisniveaus länger verweilen. Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaft und Inflation nehmen bei Preisen über 100 US-Dollar stetig zu. Und noch sendet die Situation im Nahen Osten auch keine Signale für eine Entspannung.

Die heute veröffentlichten Großhandelspreise in Deutschland zeigen bereits die Effekte. So stiegen diese auf Jahressicht um 6,8 Prozent, nachdem sie sich bereits im Vormonat um 5,3 Prozent erhöht hatten. Die weitere Tagesagenda ist relativ dünn und so bleiben die Entwicklungen an den Energiemärkten und die Entwicklung im Halbleiter- und KI-Sektor die größten Einflussfaktoren für den DAX. Aus technischer Sicht könnte sich dieser heute in einer Handelsspanne zwischen 25 300 und 25 600 Punkten bewegen.

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