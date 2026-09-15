FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen bei Deutz setzen sich am Dienstag wegen einer Kapitalerhöhung weiter fort. Der Motorenbauer nutzt den jüngsten Sprung, der den Kurs zeitweise über die 13-Euro-Marke und damit auf das höchste Niveau seit 1998 getragen hatte, zur Geldbeschaffung. Es werden gut 15 Millionen neue Aktien für 11,70 Euro das Stück platziert. Dies sorgte dafür, dass der Kurs im Tradegate-Handel um etwas mehr als drei Prozent auf 11,83 absackte.

Seit dem am vergangenen Mittwoch erreichten Mehrjahreshoch von 13,35 Euro ist der Kurs bereits zurückgekommen und auf 12,29 Euro zum Xetra-Schluss am Montag gefallen.

Laut einem Händler ist der Schritt wegen der Übernahme des Rüstungs- und Spezialfahrzeugherstellers FFG keine Überraschung. Das Management habe den damit einhergehenden Anstieg der Verschuldung und eine mögliche Kapitalerhöhung im Umfang von zehn Prozent bereits angekündigt, kommentierte der Börsianer. Der Schritt stärke die Bilanz und schaffe trotz des Verwässerungseffekts Finanzkraft für künftiges Wachstum.

Die FFG-Übernahme ist seit Anfang Juli bekannt und kam seither wegen des damit einhergehenden Einstiegs in den attraktiven Rüstungsbereich gut an. In der Spitze hatten die Aktien seither mehr als die Hälfte zugelegt./tih/zb