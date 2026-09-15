Reith bei Seefeld (ots) -ESA-Astronautin Sophie Adenot führt das EMS-Experiment "EasyMotion-2" im All durch.EasyMotionSkin, Teil der deutschen milon group, setzt seine Erfolgsgeschichte in der internationalen Raumfahrt fort: ESA-Astronautin Sophie Adenot führt während ihrer Mission das wissenschaftliche Experiment "EasyMotion-2" auf der Internationalen Raumstation (ISS) durch. Damit ist EasyMotionSkin zum zweiten Mal Teil einer Langzeitmission zur ISS.Sophie Adenot, 1982 in Frankreich geboren, ist erfahrene Hubschrauberpilotin der französischen Luftwaffe und Luftfahrtingenieurin. Seit November 2022 gehört sie dem Europäischen Astronautenkorps an. Ihre Grundausbildung schloss sie im April 2024 ab; einen Monat später wurde sie für ihre erste ISS-Mission ausgewählt. Nun setzt sie EasyMotion-2 im Rahmen ihrer Mission auf der ISS ein.Bewährte Technologie - auf der Erde und im AllEasyMotionSkin kam bereits während der ESA-Mission "Cosmic Kiss" (2021-2022) erfolgreich mit dem Astronauten Matthias Maurer auf der ISS zum Einsatz. Das System soll Astronautinnen und Astronauten dabei unterstützen, Muskel- und Knochenabbau entgegenzuwirken, die in der Schwerelosigkeit auftreten. Das Experiment der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR wird unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Blottner vom Zentrum für Weltraummedizin und Extreme Umwelten der Charité - Universitätsmedizin Berlin durchgeführt und vom Europäischen Astronautenzentrum (EAC) der ESA unterstützt.Das Training mit elektrischer Muskelstimulation (EMS) ergänzt das tägliche Trainingsprogramm im All und liefert zugleich Daten für die Weiterentwicklung moderner Trainings-, Therapie- und Präventionskonzepte auf der Erde - von der Weltraummedizin über Rehabilitation bis hin zur Prävention altersbedingter Veränderungen.Julia Weis, LEO & Suborbital Utilisation Team Leader bei der ESA:"Es ist bemerkenswert zu sehen, welche bedeutenden Fortschritte die Entwicklungsteams seit der ersten Mission bei der Optimierung des Anzugkonzepts für den Einsatz auf der Raumstation erzielt haben. Ich freue mich sehr, dass wir EasyMotion-2 nun gemeinsam mit Sophie Adenot weiterführen können."Vom Start-up zum WeltraumpionierIn nur wenigen Jahren hat sich EasyMotionSkin von einem visionären Start-up, gegründet von Prof. Dr. Dirk Fritsche, zu einem Unternehmen entwickelt, das als Teil der milon group die EMS-Technologie international mitprägt. Heute steht EasyMotionSkin für eine wissenschaftlich erprobte Technologie, die ihre Leistungsfähigkeit unter den besonderen Bedingungen im Weltraum unter Beweis stellt und zugleich für Training, Prävention und gesundheitliche Anwendungen auf der Erde entwickelt und eingesetzt wird.Christian Jäger, Unternehmer und Investor:"Von Seefeld bis ins All - unsere Technologie zeigt ihre Stärke dort, wo höchste Anforderungen gelten. Als österreichischer Unternehmer bin ich sehr stolz darauf, dass aus einem ehemaligen Start-up ein international aufgestelltes Unternehmen geworden ist, dessen Technologie sogar im Weltraum eingesetzt und wissenschaftlich untersucht wird. Entscheidend ist für mich aber ebenso der Nutzen auf der Erde: EasyMotionSkin soll Menschen dabei unterstützen, effizient zu trainieren, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu tun. Die Erkenntnisse aus dem Einsatz unter Extrembedingungen können dazu beitragen, die Technologie weiterzuentwickeln und damit auch vielen Menschen auf der Erde zugutekommen. EasyMotionSkin zeigt, dass Innovationen aus unserer Region international bestehen können - und im wahrsten Sinne des Wortes neue Höhen erreichen."EasyMotionSkin | EMS-Training für ein gesundes Leben (https://www.easymotionskin.com/de)Unternehmensgruppe Jäger - Christian Jäger (https://ugj.biz/)ESA - Sophie Adenot (https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Astronauts/Sophie_Adenot)Pressekontakt:Frau Dr. Ricki WeissTelefon: 0436642130391E-Mail: office@rickiweiss.comWebsite: https://www.rickiweiss.comOriginal-Content von: EasyMotionSkin Tec GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183413/6352073