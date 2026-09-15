Hamburg (ots) -Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Herzschwäche [1] - einer Erkrankung, die den Alltag und das seelische Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen kann. [2] Viele Betroffene sind verunsichert: Sie wissen nicht, ab wann Bewegung für sie sinnvoll ist oder welche Formen körperlicher Aktivität sie trotz ihrer Erkrankung sicher ausüben können. Aus Sorge, das Herz zu überlasten, vermeiden viele körperliche Aktivität - obwohl gerade maßvolle Bewegung ein wichtiger Bestandteil der Behandlung ist. Denn sie stärkt das Herz und fördert zugleich die psychische Gesundheit. Aus diesem Grund möchte AstraZeneca durch die digitale Patient:innenveranstaltung "Leicht ums Herz" am 30. September 2026 Betroffene sowie Fachkräfte unterstützen, mehr über die Zusammenhänge zwischen Bewegung, psychischer Gesundheit und einer Herzschwäche zu erfahren.Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzschwäche betreffen weit mehr als nur das Herz - sie wirken sich auch stark auf die psychische Gesundheit aus. Für viele Patient:innen und deren Angehörige ist die Diagnose ein einschneidendes Erlebnis. Unsicherheiten über die Zukunft, Angst vor körperlicher Überforderung und Einschränkungen im Alltag führen häufig zu emotionaler Belastung.[2,3]Eine wirksame und zugleich zugängliche Maßnahme ist Bewegung: Bereits leichte körperliche Aktivität kann dabei helfen, das Herz zu stärken und gleichzeitig das seelische Wohlbefinden zu verbessern.[4] Denn Bewegung wirkt stimmungsaufhellend, reduziert Stress und fördert die Selbstwirksamkeit - ein Aspekt, der auch für Praxisteams in der Betreuung von Patient:innen zunehmend an Bedeutung gewinnt.[4]Mit der Patient:innenveranstaltung "Leicht ums Herz", die am 30. September 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr online stattfindet, möchte AstraZeneca ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Bewegung für Herz und Psyche ist und wie sie sich an verschiedene Belastungsstufen anpassen lässt.Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen drei unterschiedliche Perspektiven, die Fachwissen, persönliche Erfahrung und den Alltag von Betroffenen miteinander verbinden. Prof. Dr. Christian Stumpf, Sportkardiologe, Klinikum Bayreuth, erklärt, wie sich eine Herzschwäche auf Körper und Psyche auswirkt, ab welchen Krankheitsstadien Bewegung sinnvoll und sicher ist und welche Mythen rund um Sport und Herzschwäche noch immer für Verunsicherung sorgen. Dabei gibt er eine klare Orientierung, welche Bewegungsformen geeignet sind und wie sie individuell an die jeweilige Situation angepasst werden können. Gerald Asamoah, ehemaliger Profifußballer und selbst Herzpatient, gewährt persönliche Einblicke in seinen Alltag mit einem angeborenen Herzfehler. Er zeigt, wie er trotz seiner Erkrankung aktiv geblieben ist und welche einfachen Bewegungsformen sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Eine betroffene Person ergänzt diese fachlichen Einblicke um ihre eigenen "Aufwachmomente" im Umgang mit der Erkrankung. Sie schildert, was ihr geholfen hat, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen, und welche kleinen Routinen im Alltag ihr Sicherheit, Struktur und neue Energie geben. Zum Abschluss werden Fragen von betroffenen Patient:innen oder interessierten Angehörigen beantwortet.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam ein Zeichen für ganzheitliche Herzgesundheit zu setzen: Anmeldung (https://meet.swphl.de/?&m=leichtumsherz)- ENDE -AnmerkungenChronische Herzinsuffizienz (HF)Die Herzinsuffizienz (heart failure; HF) ist eine chronische, progrediente Erkrankung.[5] In Deutschland sind rund 4 Millionen Menschen davon betroffen.[1] Die Prävalenz steigt und HF ist mit erheblicher Morbidität und Mortalität verbunden:[6] So ist die Erkrankung ebenso tödlich wie einige der häufigsten Krebsarten bei Männern (Prostata- und Blasenkrebs) und Frauen (Brustkrebs).[7] Darüber hinaus ist die HF die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte bei Menschen über 65 Jahren und stellt eine erhebliche klinische und wirtschaftliche Belastung dar.[8] Es gibt verschiedene Arten von HF, definiert durch die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) - ein Maß für den Prozentsatz des Blutes, das vom Herzen bei jeder Kontraktion ausgeworfen wird. Bei einer LVEF < 40 % spricht man von einer HF mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF), bei LVEF zwischen 40 - 49 % von einer HF mit mäßig reduzierter (HFmrEF) und bei einer LVEF >= 50 % von einer HF mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF).[9]AstraZeneca in CVRMDer Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CVRM), der zu BioPharmaceuticals gehört, bildet einen der wichtigsten Krankheitsbereiche von AstraZeneca und ist ein wichtiger Wachstumsmotor für das Unternehmen. Indem AstraZeneca der Wissenschaft folgt, um die zugrundeliegenden Zusammenhänge zwischen Herz, Nieren und Bauchspeicheldrüse besser zu verstehen, investiert das Unternehmen in ein Portfolio von Arzneimitteln zum Schutz der Organe und zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse durch Verlangsamung des Krankheitsverlaufs, Verringerung der Risiken und Bekämpfung von Komorbiditäten. Das Ziel des Unternehmens ist es, den natürlichen Verlauf von CVRM-Erkrankungen zu modifizieren oder aufzuhalten und potenziell Organe zu regenerieren und ihre Funktion wiederherzustellen, indem es weiterhin bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse liefert, die die Behandlungsmethoden und die CV-Gesundheit von Millionen von Patient:innen weltweit verbessern.AstraZenecaAstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca hat seinen Sitz in Cambridge, Großbritannien, und ist in über 100 Ländern tätig. Die innovativen Arzneimittel des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Bitte besuchen Sie www.astrazeneca.de.Referenzen1. Deutsche Herzstiftung. Herzschwäche: Symptome und Therapie. Abrufbar unter: https://www.herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinsuffizienz [Letzter Zugriff: Juni 2026].2. Wie Herzerkrankungen und Psyche zusammenhängen. Online unter https://www.herzbewusst.de/leben-mit-einer-herzkrankheit/herzerkrankungen-und-psyche [Letzter Zugriff: Juni 2026].3. Rutledge T, et al. Depression in heart failure a meta-analytic review of prevalence, intervention effects, and associations with clinical outcomes. J Am Coll Cardiol. 2006 Oct 17;48(8):1527-37.4. Herzsport. Online abrufbar unter https://www.herzbewusst.de/leben-mit-einer-herzkrankheit/herzsport [Letzter Zugriff: Juni 2026].5. Ramani, GV et al. Mayo Clin Proc 2010;85:180-95.6. Mozaffarian, D et al. Circulation 2016;133:e38-360.7. Mamas, MA et al. Eur J Heart Fail 2017;19:1095-104.8. Azad, N, Lemay, G. J Geriatr Cardiol 2014;11:329-37.9. S3-Leitlinie: Nationale Versorgungsleitlinie Chronische Herzinsuffizienz - Version 4.0 (Stand: Dezember 2023). AWMF-Register-Nr. nvl-006.DE-95595/06-26Pressekontakt:Sabine Reinstädler, AstraZeneca GmbHTel.: +49 (0)162 139 8868E-Mail: sabine.reinstadler@astrazeneca.comOriginal-Content von: AstraZeneca GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18044/6352071