Durch die Partnerschaft werden die grenzüberschreitenden Zahlungsfunktionen von iPayLinks um moderne Abwicklungsverfahren, 3DS und Betrugsüberwachung erweitert.

Thredd, die KI-basierte Plattform für die Emittentenabwicklung, gab heute bekannt, dass iPayLinks, eine führende Plattform für grenzüberschreitende Abwicklung von Zahlungen und Kapitaltransfers, sich für Thredd entschieden hat, um sein neues Programm für virtuelle Mastercard-Debitkarten für Unternehmen zu betreiben.

Das Programm, dessen Start für das Ende des dritten Quartals geplant ist, erweitert das grenzüberschreitende Angebot von iPayLinks um die Kartenausgabe. Damit können die Kunden Geld schnell und sicher marktübergreifend transferieren und verfügbar machen. Im Rahmen der Partnerschaft fungiert iPayLinks als Selbstaussteller und behält die Kontrolle über sein Kartenprogramm und die Ausgaben, während Thredd für die Funktionen zur Abwicklung verantwortlich ist, wie zum Beispiel: BIN- und Programmeinrichtung, 3D Secure sowie Betrugs- und Transaktionsüberwachung. Dies alles erfolgt über eine einzige, cloudnative Plattform, die auf schnelle Markteinführung und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

"iPayLinks hat eine umfassende Plattform erstellt, die Unternehmen dabei hilft, den grenzüberschreitenden Geldtransfer und die Verwaltung von Finanzen zu vereinfachen", sagte Damien Gough, Leiter der Region APAC bei Thredd. "Die Einführung virtueller Firmenkreditkarten stellt eine Erweiterung dieses Angebots dar und bietet iPayLinks und seinen Kunden eine weitere sichere und effiziente Zahlungsoption. Wir freuen uns, bei der Markteinführung eine skalierbare Infrastruktur für die Verarbeitung, Betrugsüberwachung und Expertise bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu bieten und damit alle Voraussetzungen zu erfüllen, die für den Betrieb eines modernen Firmenkartenprogramms erforderlich sind."

"International tätige Unternehmen benötigen Zahlungslösungen, die sicher und flexibel sind und auf die Gegebenheiten des grenzüberschreitenden Handels zugeschnitten sind", sagte Gunther Zhen, Gründer und CEO von iPayLinks. "Durch die Zusammenarbeit mit Thredd erweitern wir die Funktionen der iPayLinks-Plattform und schaffen für unsere Kunden mühelose Zahlungsoptionen."

Die Partnerschaft erleichtert zudem das Wachstum von Thredd im asiatisch-pazifischen Raum, wo das Unternehmen Fintech-Unternehmen und Zahlungsanbieter dabei unterstützt, Kartenangebote auf den Markt zu bringen, die auf regionale und internationale Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Durch seine globale Plattform, die Anbindung an Zahlungskarten-Systeme und seine lokale Expertise im Zahlungsverkehr ermöglicht Thredd seinen Kunden, Debit-, Prepaid-, Kredit- und virtuelle Kartenprogramme auf den Markt zu bringen und diese über mehrere Regionen hinweg zu skalieren.

Über iPayLinks

iPayLinks ist ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungsdienstleistungen in China. Durch den Aufbau einer globalen One-Stop-Plattform für grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sowie die Abwicklung und Verrechnung von Geldtransfers unterstützt das Unternehmen grenzüberschreitend tätige Unternehmen, weltweite Zahlungseingänge und -ausgänge, Währungsumtausch sowie Geldtransfers effizient und erfolgreich abzuwickeln. iPayLinks verfügt derzeit über vier Zahlungslizenzen und hat Auszahlungsstellen in mehreren Ländern eingerichtet. Das Unternehmen betreibt 15 Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Staaten und unterstützt 22 gängige Währungen für die Abrechnung. Das Netzwerk von iPayLinks erstreckt sich über 150 Länder und Regionen und es werden 200.000 Nutzer betreut.

iPayLinks unterstützt grenzüberschreitend tätige Unternehmen mit Finanztechnologie bei ihrer globalen Geschäftsentwicklung. Im Zeitalter der Digitalwirtschaft will das Unternehmen einen sicheren internationalen Zahlungsverkehr sicherstellen. Bislang hat iPayLinks mehrere Finanzierungsrunden von weltweit renommierten Investmentinstituten wie Vision Plus Capital, Tencent, Lenovo, Phoenix Xiangshui und dem Kairos Fund gewonnen und verfügt seit elf Jahren in Folge über die PCI-DSS-Zertifizierung der Stufe 1 die höchste Sicherheitszertifizierung im internationalen Kartenzahlungsverkehr sowie über die Zertifizierung nach der Norm ISO/IEC 27001 für Informationssicherheits-Managementsysteme. Seit vielen Jahren erhält das Unternehmen Auszeichnungen wie zu Beispiel "KPMG China FinTech 50" oder "Forbes China High Growth Gazelles 100".

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ipaylinks.com

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-gestützte und cloudbasierte Plattform für die Abwicklung von Emissionsgeschäften, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform stellt Thredd Debit-, Kredit-, Digital-Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Embedded-Finance-Anbieter in mehr als 50 Ländern bereit und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokalem Fachwissen und in jede Ebene der Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in den Bereichen Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Ausfallsicherheit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.ai

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