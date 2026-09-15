

EQS-Media / 15.09.2026 / 09:05 CET/CEST

irisnet GmbH geht Partnerschaft mit der technisch-mathematischen studiengesellschaft mbH zur gemeinsamen Entwicklung des Drohnenabwehrsystems "perdix" ein 14. September, 2026 | Unternehmensmeldung Die irisnet GmbH (irisnet) gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit dem in Bonn ansässigen deutschen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen technisch-mathematische studiengesellschaft mbH (tms) bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung des Drohnenabwehrsystems "perdix". irisnet hat ein eigenes Echtzeit-Framework für Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und bietet seit 2021 Softwarelösungen zur Erkennung von Objekten in Bildern und Videos in Echtzeit an. Aufgrund der starken Kundennachfrage hat das Unternehmen seine bestehende KI-Plattform um Funktionen zur Drohnenerkennung erweitert. Im Jahr 2025 begann tms mit der Entwicklung eines raketengetriebenen Abfangsystems zur Drohnenabwehr. Beide Entwicklungen wurden anschließend zu einem gemeinsamen System zusammengeführt, das heute unter dem Namen perdix entwickelt wird. Seitdem arbeiten die Unternehmen gemeinsam an einem Technologiedemonstrator für die Drohnenabwehr. Perdix-PX75-in-Bodenstation perdix wird im September 2026 erstmals auf der EUDEX in Essen vorgestellt. Das skalierbare System besteht aus einer Basisstation, die Drohnen mithilfe hochentwickelter, KI-gesteuerter Sensorik erkennt und verfolgt, sowie einem intelligenten Effektor. Der kinetische Abfangflugkörper PX75 ist ebenfalls mit Sensorik ausgestattet und wurde speziell zur Bekämpfung niedrig fliegender Angriffsdrohnen entwickelt. perdix soll künftig einen wichtigen Baustein einer mehrschichtigen Luftverteidigung darstellen. Das perdix-System (https://perdix-defense.de) einschließlich seiner intelligenten PX75-Effektoren adressiert aktuelle Anforderungen militärischer Kunden und bietet eine kosteneffiziente Lösung für die unterste Ebene der Luftverteidigung. Darüber hinaus bietet irisnet seine Technologie zur Drohnenerkennung auch zivilen Kunden zum Schutz kritischer Infrastrukturen an. Dr. Walter Benzing, Geschäftsführer der irisnet GmbH "Dank unseres leistungsfähigen Echtzeit-KI-Frameworks, das wir in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt haben, konnten wir innerhalb kürzester Zeit eine hochpräzise Drohnenerkennung realisieren. Gemeinsam mit TMS bringen wir diese Kompetenz nun in die Drohnenabwehr ein: Wir entwickeln die KI für die PERDIX-Bodenstation, die Drohnen im Nahbereich zuverlässig erkennt und damit einen entscheidenden Beitrag zu deren effektiver Abwehr leistet." Ingo Beckmann, Geschäftsführer der technisch-mathematische studiengesellschaft mbH (tms): "Unsere Lenkrakete ist die wirtschaftliche Antwort auf kostengünstige Angriffsdrohnen. Mit der PX75 tragen wir zu einer mehrschichtigen Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft auf der untersten Ebene bei, indem wir tief fliegende Drohnen präzise abfangen - und das mit vergleichsweise geringen negativen Auswirkungen am Boden." Der live-Demonstrator von perdix wird auf der EUDEX in Halle 3 an Stand A55.07 ausgestellt. Über ihre weitere Produkte airis:siteguart ( https://airisnet.com/airis-siteguard-security-for-critical-infrastructure/ ) und airs:access ( https://airisnet.com/biometric-access-control/ ) informiert irisnet auf der SECURITY (Halle 5, C25.19). Über irisnet Als Tochtergesellschaft der NET Digital AG ist die irisnet GmbH auf fortschrittliche KI-basierte Computer-Vision-Lösungen für Echtzeitanwendungen spezialisiert. Mithilfe modernster Vision-AI-Modelle verwandeln die Systeme des Unternehmens herkömmliche Bilder und Videostreams in hochgenaue Informationen und Erkenntnisse. Von eigenständigen intelligenten Kameras bis hin zu vollständig integrierten Plattformen entwickelt irisnet skalierbare Softwarelösungen für die Bereiche Sicherheit, Infrastruktur, Mobilität und Industrie. Als wachsender Anbieter im Bereich Computer Vision unterstützt irisnet Unternehmen und Organisationen mit leistungsfähigen visuellen Echtzeit-Erkennungssystemen, die auf höchste Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind. About tms Die 1970 gegründete technisch-mathematische studiengesellschaft mbH ist ein unabhängiges, im Besitz der Mitarbeitenden befindliches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Bonn. tms bietet Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung militärischer Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen an. Zu den Schwerpunkten gehören Projekte zur Bekämpfung gehärteter Ziele, Superkavitationstechnologie, ABC-/CBRN-Schutz, Munitionssicherheit und Simulation. Darüber hinaus gehören die Entwicklung kundenspezifischer Software und besonders robuster inertialer Messsysteme sowie deren Einsatz bei militärischen Erprobungen ebenso zum Leistungsspektrum wie die unternehmenseigene technische Konstruktion mit angeschlossener Werkstatt für die Entwicklung und Fertigung von Prototypen.



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Schlagwort(e): Forschung/Technologie



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