Haelixa baut die DNA-basierte Authentifizierungstechnologie angesichts der wachsenden Nachfrage in der Luxusbranche weiter aus. Frank Müller bringt dafür seine langjährige Führungserfahrung aus der Uhrenbranche bei A. Lange & Söhne und der Swatch Group sowie die Expertise seiner Beratungsgesellschaft The Bridge To Luxury ein, um Haelixa in der nächsten Wachstumsphase strategisch zu begleiten.





Dr. Frank Müller (links) und Haelixa CEO Patrick Strumpf geben sich am Hauptsitz von Haelixa die Hand.

Mit freundlicher Genehmigung von Haelixa

ZÜRICH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --Haelixa, das Schweizer Deep-Tech-Unternehmen für DNA-basierte physische Authentifizierung, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte Original und CEO der global tätigen Beratungsgesellschaft The Bridge To Luxury, in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.



Dr. Frank Müller verfügt über nahezu drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Management von Luxusmarken und ist ein ausgewiesener Kenner der Schweizer und deutschen Uhrenindustrie. Er war CEO von Glashütte Original und zuvor Geschäftsführer von A. Lange & Söhne. Darüber hinaus gehörte er der erweiterten Geschäftsleitung der Swatch Group AG an. Müller promovierte an der Universität St. Gallen und berät heute internationale Luxusmarken.

Mit seiner umfassenden Expertise in der Positionierung und strategischen Markenführung bringt er wertvolle Branchenkenntnisse in das Advisory Board von Haelixa ein.

Seine Ernennung erfolgt im Zuge der Skalierung von ProofDNA, einer forensischen, DNA-basierten Authentifizierungslösung, die den Echtheitsnachweis direkt in Uhren, Schmuck und luxuriöse Handtaschen integriert.

Dafür wird ein unsichtbarer und für jede Marke einzigartiger DNA-Marker direkt auf Materialebene integriert. Er kann weder entfernt, verändert noch kopiert werden und bleibt während des gesamten Produktlebenszyklus erhalten - von der Herstellung über den Wiederverkauf und Rücksendungen nach Reparaturen bis hin zum Übergang in die nächste Generation. Mit Dr. Frank Müller holt Haelixa zusätzliche Führungskompetenz aus der Luxusbranche an Bord und ergänzt damit die tiefgreifende wissenschaftliche Expertise um langjährige Erfahrung im internationalen Luxusmarkenmanagement.

Denn wenn sich die Echtheit eines Produkts nicht zweifelsfrei bestätigen lässt, sinkt der Markenwert, während operative Risiken steigen und das Vertrauen der Verbraucher schwindet. Nach Angaben der OECD verursacht Produktpiraterie im globalen Luxussegment jedes Jahr schätzungsweise 250 Milliarden US-Dollar an Verlusten. Allein die Schweizer Uhrenindustrie verliert Schätzungen zufolge jährlich 1,88 Milliarden US-Dollar durch Produktfälschungen.

ProofDNA von Haelixa lässt sich für hochwertige Produkte unterschiedlichster Art einsetzen und geht dabei über bestehende Lösungen wie digitale Produktpässe, NFC oder QR-Codes hinaus: Der Echtheitsnachweis wird direkt im Produkt selbst verankert. Für die Authentifizierung genügt ein einfacher Abstrich von der Produktoberfläche. Dieser wird direkt vor Ort analysiert; bereits innerhalb von 30 Minuten liegt ein eindeutiges Ja-/Nein-Ergebnis zur Echtheit vor. Marken und Händler können Produkte damit ohne kostspielige Unterstützung durch Experten unmittelbar und eigenständig authentifizieren - direkt in Boutiquen oder Servicezentren.

Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte Original, sagt:

"Was mich an Haelixa besonders überzeugt, ist die Einfachheit der Lösung: Der Echtheitsnachweis steckt im Material selbst. Es müssen keine zusätzlichen Komponenten installiert oder gewartet werden. Ich wünsche mir, dass ein Abstrichtest bei der Authentifizierung genauso selbstverständlich wird wie früher die Punze. Warum ist das wichtig? Ein zuverlässiger und einfach durchzuführender Herkunftsnachweis wird das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte der Luxusindustrie stärken."

Patrick Strumpf, CEO von Haelixa, sieht in der Berufung einen wichtigen Schritt für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. "Frank bringt internationale Erfahrung aus der Führung einiger der renommiertesten Namen der Haute Horlogerie und der Luxusbranche mit. Damit erhält Haelixa einen Einblick in die Anforderungen und Bedürfnisse der Maisons. Wir freuen uns sehr, ihn als Berater an unserer Seite zu wissen, während wir Haelixa im Luxus-, Uhren- und Schmucksegment weiterentwickeln."

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Hinweis an die Redaktion

Hochauflösende Bilder:

Haelixa Press Kit_Board Advisor Dr Frank Müller

Über Haelixa:

Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf Produktebene. https://haelixa.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/766e2798-7c86-4721-a7e2-3d1567f583e6/de

Pressekontakt Aleksandra Purrington Marketing Director, Haelixa AG a.purrington@haelixa.com +41 78 870 45 20