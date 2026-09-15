Die Aktie von Westrock Coffee hat seit Jahresbeginn bereits um über 90 Prozent zugelegt. Dennoch sprechen das starke operative Wachstum, steigende Marktanteile und die zunehmende Auslastung der neuen Produktionskapazitäten weiterhin für ausreichend Potenzial. Ein Komplettanbieter für trinkfertige Getränke Westrock Coffee ist ein Auftragshersteller von Ready-to-Drink-Getränken, wobei Kaffee das Kerngeschäft bildet. Darüber hinaus produziert das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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