Die Vossloh-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Februar bei rund 85 € in einem deutlichen Abwärtstrend. Zwischenzeitliche Erholungen wurden immer wieder abverkauft. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 56,60 €. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Umsatzprognose gesenkt Bereits Mitte Juli senkte Vossloh seine Jahresprognose. Ursache war vor allem, dass Leistungen aus bestehenden Rahmenverträgen geringer abgerufen wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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