BYD wächst außerhalb Chinas weiter rasant und baut die Expansion in Europa inzwischen sogar auf Lkw aus. An der Börse hilft das momentan aber nur bedingt. Die Aktie ist deutlich von ihren Hochs zurückgekommen und steht mit rund 79 HK$ jetzt ausgerechnet am Point of Control. Dort könnte sich entscheiden, ob die nächste Erholung startet oder der Rücksetzer noch weitergeht. Europa wird für BYD immer größer Die neueste Meldung passt ziemlich gut zu der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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