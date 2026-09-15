Elon Musks Unternehmen X und SpaceXAI haben ihren Rechtsstreit mit Apple überraschend beigelegt. Ob hinter den Kulissen auch über eine Integration des KI-Modells Grok gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Für Apple wäre eine Öffnung gegenüber weiteren KI-Anbietern dennoch strategisch interessant: Der Konzern könnte Siri zur zentralen Schnittstelle für verschiedene Sprachmodelle machen, ohne jeden technologischen Entwicklungsschritt selbst finanzieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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