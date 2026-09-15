Die Aktie von AppLovin steht derzeit im deutlichen Kontrast zur operativen Entwicklung des Unternehmens. Während der Umsatz im ersten Halbjahr um 55 Prozent und der Gewinn um 77,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten, hat die Aktie mehr als 40 Prozent verloren und sich zuletzt bei knapp oberhalb von 300 US-Dollar stabilisiert. Für die schlechte Stimmung sorgten zuletzt vor allem eine frühere SEC-Untersuchung, Berichte von Leerverkäufern und umfangreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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