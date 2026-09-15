Die DHL-Aktie befindet sich nach dem Kurseinbruch im März in einem nachhaltigen Aufwärtstrend und erreichte Ende Juli mit rund 58 € ein neues Mehrjahreshoch. Anschließend korrigierte die Aktie leicht. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 55,70 €. Hier stellt sich die Frage: Bleibt der Aufwärtstrend intakt? Umfirmierung abgeschlossen Die auf der Hauptversammlung beschlossene Umfirmierung wurde zum 1. September umgesetzt. Statt Deutsche Post firmiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de