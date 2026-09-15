Berlin (ots) -- Laut einer repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag von Airbnb können sich sieben von zehn der in diesem Jahr zum Oktoberfest anreisenden Besucher:innen aus Deutschland vorstellen, ihren Aufenthalt in München mit mindestens einer Übernachtung in einer Naturregion im Umland zu verbinden [1].- Fast neun von zehn Befragten sehen die Natur rund um München als guten Ausgleich zum Trubel der Wiesn [2].- Die Nachfrage auf Airbnb bestätigt den Trend: In den vergangenen zwei Jahren nahm die Zahl der Suchanfragen für Aufenthalte in den Naturregionen um München während der Zeit des Oktoberfests um 26 Prozent zu [3].Das Oktoberfest lockt jedes Jahr Millionen Besucher:innen nach München, und für viele ist der Wiesn-Besuch mehr als nur ein Aufenthalt auf dem Festgelände. Eine repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag von Airbnb ergab, dass sieben von zehn der Besucher:innen aus Deutschland (69 Prozent), die dieses Jahr zum Oktoberfest anreisen werden, sich vorstellen können, ihren Aufenthalt in München mit mindestens einer Übernachtung in einer Naturregion im Umland zu verbinden [4]. 86 Prozent der Befragten sehen in der Natur rund um München einen guten Ausgleich zum Trubel des Oktoberfests [5]. 65 Prozent sagen außerdem, dass der Besuch des Oktoberfests eine gute Gelegenheit ist, auch die Natur rund um München kennenzulernen [6].Entwicklung der Suchanfragen auf Airbnb bestätigen den TrendDie Suchanfragen auf Airbnb unterstreichen das wachsende Interesse an Aufenthalten in der Natur rund um München zur Zeit des Oktoberfests: Von 2024 bis 2026 nahm die Zahl der Suchanfragen nach Unterkünften in den Naturregionen rund um München während der Oktoberfestzeit um 26 Prozent zu [7]. In diesem Jahr kommen die Buchungen aus dem Inland vor allem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern selbst, Hessen und Rheinland-Pfalz. Buchungen aus dem Ausland erfolgen vor allem aus den USA, Italien, Frankreich, Kanada und Großbritannien [8].Die Airbnb-Daten zeigen auch, dass die Natur um München zur Zeit des Oktoberfests nicht nur für einen kurzen Abstecher interessant ist: 2026 liegt die durchschnittliche Reisedauer bei vier Nächten [9]. Mehr als die Hälfte der Gäste reist dabei in Gruppen (54 Prozent), weitere 32 Prozent sind zu zweit unterwegs [10]. Besonders stark vertreten ist dabei die Generation Z, die 43 Prozent der Gäste ausmacht [11].Fünfseenland und Tegernseer Tal als Reiseziele besonders attraktivGefragt danach, welche Regionen rund um München sie für einen Aufenthalt in der Natur ergänzend zum Oktoberfest besonders interessant fänden, nannten die diesjährigen Oktoberfest-Besucher:innen das Fünfseenland mit u. a. Ammersee und Starnberger See (44 Prozent) sowie das Tegernseer Tal mit Tegernsee und nahen Voralpen (43 Prozent) besonders häufig. Es folgen die Bayerischen Voralpen (u. a. Brauneck, Wallberg) mit 27 Prozent und die Isarauen mit 26 Prozent [12].Gründe für Aufenthalte in der Natur sind vielfältigFür 33 Prozent der Befragten ist der Wunsch, sowohl Stadt als auch Natur zu erleben, ein Grund, den Besuch des Oktoberfests mit einem Aufenthalt in der Natur rund um München zu verbinden. Für 31 Prozent ist es eine Möglichkeit, mehr von der Region kennenzulernen, während jeweils 30 Prozent so das typische Bayern mit seinen Dörfern und Naturlandschaften erleben oder dem Trubel des Oktoberfests für eine Auszeit entkommen möchten. Weitere 25 Prozent sehen darin eine Möglichkeit, ihren Aufenthalt zu verlängern und vielfältiger zu gestalten [13].Naturerlebnisse rund um München: zwischen Seen, Bergen und bayerischer AuszeitWer den Wiesn-Besuch mit einer Auszeit in der Natur verbinden möchte, findet rund um München zahlreiche Möglichkeiten. Das Fünfseenland lädt mit Starnberger See, Ammersee und Wörthsee zu Spaziergängen, Radtouren und entspannten Stunden am Wasser ein. Im Tegernseer Tal treffen See und Alpenpanorama aufeinander und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen und Ausflüge. Auch entlang der Isar oder in den weitläufigen Landschaften rund um Dachau und Fürstenfeldbruck lässt sich der Trubel auf der Theresienwiese unkompliziert mit einer ruhigen Seite Bayerns verbinden.Hier sind einige ausgewählte Unterkünfte in der Natur rund um München:- Das Bauernchalet im Elbacher Gütel (https://www.airbnb.de/rooms/40878114?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-08-30&check_out=2026-09-04&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787067181_P3P3cqXPLL9A7oim&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=590dc454-e52c-4724-bd41-6cf773c096ec), Eurasburg- Fauken-Stüberl (https://www.airbnb.de/rooms/1399095306450834717?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-24&check_out=2026-10-29&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787664388_P3PWra9jPPr7YN1k&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=fd528169-8495-40ac-9fa9-82816ba186ef), Garmisch-Partenkirchen- Ferienwohnung "Karwendelblick" mit Whirlpool (https://www.airbnb.de/rooms/1232654642628794607?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-06&check_out=2026-10-11&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787067557_P3-0faOx-mFZxG9F&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=0879cfd2-3c06-497d-8492-344de42565de), Dietramszell- Glasnalm - behagliche Blockhütte in ruhiger Lage (https://www.airbnb.de/rooms/571534312123975965?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-16&check_out=2026-10-21&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787137509_P3vuWkmvGrcOTsRG&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=ecdbd777-0d6c-4086-ac6d-f874c32c14c9), Gmund am Tegernsee- Designer-Haus mit Garten "Das Spatz" (https://www.airbnb.de/rooms/1367539689669902788?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-01&check_out=2026-09-06&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787137509_P36SRxkO6Y19Mveo&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=ecdbd777-0d6c-4086-ac6d-f874c32c14c9), Lenggries- Spirit of Deer - mit privater Sauna und Whirlpool (https://www.airbnb.de/rooms/689128006567599394?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-04&check_out=2026-10-09&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787664389_P3Gx5cFbUEh4abbB&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=fd528169-8495-40ac-9fa9-82816ba186ef), Garmisch-Partenkirchen- Isartal-Apartment (https://www.airbnb.de/rooms/1507353173555765898?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-14&check_out=2026-10-19&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=2333971530&source_impression_id=p3_f6c00dc5-c1c8-4e50-9ac5-9408bb5c49ea_4822b1b0-f8f6-47c0-ae85-42f1df0d2951_0_1507353173555765898_12&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=f6c00dc5-c1c8-4e50-9ac5-9408bb5c49ea), Schäftlarn- Chalet Bairawies (https://www.airbnb.de/rooms/958582851880735805?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-04&check_out=2026-10-09&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=2650426624&source_impression_id=p3_b74a8311-d1c7-4e18-8e3f-622d60d5f31f_0620c048-eee5-4bea-994d-b33d0c7474d1_0_958582851880735805_3&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=b74a8311-d1c7-4e18-8e3f-622d60d5f31f), Dietramszell- SassaLodge (https://www.airbnb.de/rooms/778842982094809046?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-08-25&check_out=2026-08-31&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1787137509_P34OGM-BMWnNzdS6&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=ecdbd777-0d6c-4086-ac6d-f874c32c14c9), Gmund am Tegernsee- Die Suttenhütte - Chalet 1.034 m über dem Alltag (https://www.airbnb.de/rooms/15172008?unique_share_id=4ad44a3c-8267-4d8c-870a-062ab3a1ee2e&viralityEntryPoint=1&s=76&source_impression_id=p3_1785740274_P3BwVqS2h9nAXQiX), Rottach-EgernAlle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.[1] Basierend auf einer repräsentativen Umfrage, durchgeführt von Civey im Auftrag von Airbnb im August 2026. Es wurden 500 Personen befragt, die nicht aus München kommen und planen, 2026 das Oktoberfest in München zu besuchen.[2] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.[3] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen im 1. Halbjahr 2026 für Check-Ins vom 19. September bis 4. Oktober 2026 im Vergleich zu Suchanfragen im 1. Halbjahr 2024 für Check-Ins vom 21. September bis 6. Oktober 2024 für die Landkreise Ebersberg, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und München (ohne die Stadt München selbst).[4] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.[5] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.[6] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.[7] Quelle der Daten: siehe Fußnote 3.[8] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen im 1. Halbjahr 2026 für Check-Ins vom 19. September bis 4. Oktober 2026 für die Landkreise Ebersberg, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und München (ohne die Stadt München selbst).[9] Quelle der Daten: Siehe Fußnote 8.[10] Quelle der Daten: Siehe Fußnote 8.[11] Quelle der Daten: Siehe Fußnote 8.[12] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.[13] Quelle der Daten: siehe Fußnote 1.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6352084