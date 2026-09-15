Datum der Anmeldung:
11.09.2026
Aktenzeichen:
B9-95/26
Unternehmen:
CFH Management GmbH, Ostsächsische Sparkasse Dresden, Sparkasse Chemnitz, Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, VF Management GmbH & Co. KG, Wachstumsfond Mittelstand Sachsen Holding GmbH & Co. KG; Gründung der Mittelstand Sachsen IV GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Beteiligung an Gesellschaften
11.09.2026
Aktenzeichen:
B9-95/26
Unternehmen:
CFH Management GmbH, Ostsächsische Sparkasse Dresden, Sparkasse Chemnitz, Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, VF Management GmbH & Co. KG, Wachstumsfond Mittelstand Sachsen Holding GmbH & Co. KG; Gründung der Mittelstand Sachsen IV GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Beteiligung an Gesellschaften
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