Datum der Anmeldung:
08.09.2026
Aktenzeichen:
B1-132/26
Unternehmen:
Committed Advisors SCS, Paris (Frankreich); Erwerb von Geschäftsanteilen an der BBI Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH, Lutherstadt Eisleben und der CA Holding GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Erwachsenenbildung
08.09.2026
Aktenzeichen:
B1-132/26
Unternehmen:
Committed Advisors SCS, Paris (Frankreich); Erwerb von Geschäftsanteilen an der BBI Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH, Lutherstadt Eisleben und der CA Holding GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Erwachsenenbildung
© 2026 Bundeskartellamt