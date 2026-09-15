

EQS-Media / 15.09.2026 / 09:31 CET/CEST

Fed: Zeit zum Handeln Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Der eher restriktive Ton von Kevin Warsh in Jackson Hole hat die Argumente für eine Zinserhöhung im September verstärkt. Auch der Verbraucherpreisindex für August bestätigte, dass der Inflationsdruck anhält: Die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) stieg im Monatsvergleich um 0,3 %. Unsere Erwartungen: Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass eine Mehrheit des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) den Zielkorridor für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 % anheben wird.

Das zentrale Thema dieser Sitzung wird der künftige Zinspfad sein, einschließlich der aktualisierten "Summary of Economic Projections" (SEP) und des Dot-Plots; Kevin Warsh hatte sich bei der letzten SEP der Teilnahme an der Abgabe einer Prognose enthalten. Die Finanzmärkte preisen ihrerseits eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende ein, gefolgt von einer oder zwei weiteren im Jahr 2027. Fazit: Angesichts einer widerstandsfähigen Wirtschaft, eines Arbeitsmarktes nahe der Vollbeschäftigung und nicht restriktiver finanzieller Rahmenbedingungen würde eine unveränderte Zinspolitik im September das Risiko bergen, dass sich die Inflation weiter verfestigt, und die Konsistenz der Botschaft, die Warsh in Jackson Hole vermittelt hat, in Frage stellen. Die langfristigen Renditen könnten dann über das bereits hohe Niveau hinaus steigen, und der Dollar könnte wie bereits im Juli an Wert verlieren.

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