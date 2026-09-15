Köln (ots) -REWE baut sein E-Food-Angebot weiter aus und startet die "REWE Sofort-Lieferung" in Zusammenarbeit mit den drei bekannten Lieferplattformen Uber Eats, Wolt und Lieferando. Neben den REWE Märkten, dem REWE Lieferservice und dem REWE Abholservice erhalten Kund:innen damit ab sofort eine weitere komfortable Möglichkeit für den Online-Lebensmitteleinkauf. Starten wird das Angebot in Köln (Wolt), Frankfurt am Main (Uber Eats) sowie in Hamburg und Jena (Lieferando). Einmal in einer der drei Apps bestellt, werden die Produkte in unter einer Stunde nach Hause, ins Büro oder auch in den Park geliefert.Die ersten Kooperationen mit REWE Märkten beginnen ab dem 15. September 2026. Die Bestellung für Kund:innen ist simpel: In den Apps der jeweiligen Anbieter wählen sie "REWE Sofort-Lieferung" aus, legen die gewünschten Artikel in den Warenkorb und geben die Bestellung auf. Die Kommissionierung erfolgt in den REWE Märkten, die Belieferung an die Kund:innen läuft dann über die zuvor ausgewählte Plattform - maximal innerhalb einer Stunde. In den Apps der Anbieter steht ein REWE Sortiment von 5.000 bis 9.000 Produkten zur Auswahl, darunter viel frisches Obst und Gemüse sowie Tiefkühl- und Convenience-Produkte.Ob schnelle Mahlzeiten für den Lunch, Getränke für einen spontanen Besuch der Nachbarn oder frische Zutaten für das Abendessen: "Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute, Lebensmittel so unkompliziert und flexibel bestellen zu können, wie es zu ihrem Alltag passt. Mit Lieferando, Wolt und Uber Eats schaffen wir zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten genau dort, wo spontaner Bedarf entsteht", sagt Clemens Bauer, Director REWE E-Food. "Aus unseren Tests wissen wir, dass insbesondere Obst und Gemüse sowie Molkerei- und Convenience-Produkte zu den gefragtesten Kategorien bei spontanen Einkäufen gehören. Und genau hier liegen die Stärken von REWE."Zudem gilt der so genannte Quick Commerce - also schnelle Lieferungen in unter einer Stunde - auch in den kommenden Jahren als Wachstumsfeld. Bis 2030 sollen die Umsätze in Deutschland auf gut 1,3 Milliarden Euro steigen*. Für die Kooperationen bei der REWE Sofort-Lieferung hat REWE durch den Abholservice in über 2.200 Märkten eine starke Basis, auf der sich Prozesse schnell adaptieren und skalieren lassen. Zugleich unterstreicht die Zusammenarbeit mit den drei etablierten Plattformen in Deutschland die strategische Bedeutung von Partnerschaften im Quick Commerce, durch die REWE neue Kundengruppen erreichen und das Angebot perspektivisch effizient auf weitere Städte und Regionen ausweiten kann. Noch bis Jahresende wird das Angebot auf weitere Großstädte in Deutschland ausgedehnt. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, die "REWE Sofort-Lieferung" ist auch für kleine und mittelgroße Städte geplant.Mit den neuen Kooperationen entwickelt REWE den Bereich E-Food strategisch zu einem Ökosystem aus verschiedenen Services und Einkaufserlebnissen weiter. Der Lieferservice bleibt dabei ein zentraler Baustein - eingebettet in ein Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden orientiert und digitale sowie stationäre Einkaufswelten miteinander verbindet. "Kund:innen kaufen nicht immer nur über einen Kanal ein, sondern nutzen verschiedene Kanäle, je nach ihren persönlichen Bedürfnissen. Dass wir mit dieser Strategie richtig unterwegs sind, zeigen viele gute Beispiele aus anderen Ländern wie den USA, Frankreich oder Großbritannien. Dort macht E-Commerce im Lebensmittelmarkt 10 bis 15 Prozent aus, in Deutschland derzeit nur vier Prozent", sagt Clemens Bauer.Start mit Uber Eats in Frankfurt/Main"Mit REWE gewinnen wir einen der führenden Lebensmittelhändler Deutschlands als Partner und stärken damit nicht nur das Lebensmittelangebot auf unserer Plattform, sondern unterstützen auch den lokalen Einzelhandel", sagt Moritz Bernhard, General Manager Grocery & Retail bei Uber. "Unser Ziel ist es, Einzelhändler:innen einen zusätzlichen Absatzkanal zu eröffnen, ihnen den Zugang zu neuen Kundengruppen zu ermöglichen und sie so dabei zu unterstützen, vom Wachstum des On-Demand-Liefergeschäfts zu profitieren."Die Kooperation ist Teil der langfristigen Strategie von Uber Eats, das Angebot über Restaurantlieferungen hinaus auszubauen und die Plattform zu einer zentralen Anlaufstelle für den täglichen Bedarf zu entwickeln. Mit REWE wächst das Lebensmittelangebot nun deutlich und stärkt die Position von Uber Eats als Plattform für schnelle und zuverlässige Lieferungen von Lebensmitteln und Alltagseinkäufen, die den Alltag der Menschen erleichtert.Start mit Lieferando in Hamburg und Jena"Wir freuen uns sehr über die erweiterte Partnerschaft mit REWE", erklärt Lieferando-Geschäftsführer Lennard Neubauer. "Der neue Service vereinfacht und beschleunigt den Supermarkt-Einkauf, wodurch wir noch mehr Menschen ihren Alltag erleichtern. Neben REWE Express erweitert er das Angebot auf unserer Plattform um die REWE Sofort-Lieferung direkt aus den Märkten. So bieten wir ein größeres Sortiment an mehr Standorten in noch mehr Städten. Die bundesweite Präsenz von REWE und Lieferando, kombiniert mit unserer engmaschigen Logistik und umfassenden Nutzerbasis, ermöglicht Kunden in ganz Deutschland eine schnelle und flexible Versorgung mit frischen Lebensmitteln in gewohnter REWE-Qualität."Start mit Wolt in Köln"REWE gehört zu den bekanntesten Handelsmarken Deutschlands. Wir freuen uns deshalb besonders, die REWE Sofort-Lieferung gemeinsam mit zunächst fünf Märkten in Köln zu starten und unseren Kund:innen damit eine einfache Möglichkeit zu geben, ihren täglichen Einkauf schnell nach Hause liefern zu lassen", sagt Bassel Soukar, Head of Retail bei Wolt Deutschland. "Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für unser Retail-Angebot in Deutschland. Gemeinsam mit REWE wollen wir das Angebot in den kommenden Monaten auf weitere Märkte und Städte ausweiten."Die Partnerschaft baut auf einer bereits bestehenden Zusammenarbeit mit REWE auf: Schon heute sind in Stuttgart und München selbstständige REWE-Kaufleute mit ihren Märkten auf Wolt vertreten. Seit März ist zudem mit dem Kölner Weinkeller eine Tochter der REWE Group auf der Plattform verfügbar. Mit dem Start der REWE Sofort-Lieferung wird die Zusammenarbeit nun deutlich ausgeweitet."*Quelle: Quick Commerce - Deutschland | Statista Marktprognose (https://de.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/grocery-delivery/quick-commerce/deutschland/)Über REWE:Mit einem Umsatz von 32,4 Mrd. Euro (2025), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Über Uber Eats:Uber Eats ist eine der weltweit führenden On-Demand-Lieferplattformen, über die Menschen mit nur wenigen Klicks genau das bestellen können, was sie gerade brauchen. Von lokalen Lieblingsrestaurants bis hin zu Produkten des täglichen Bedarfs verbindet die App Restaurants, Einzelhandel, Konsument*innen und Lieferpartner auf einer Plattform. Weltweit ist Uber Eats in mehr als 11.000 Städten auf sechs Kontinenten verfügbar. In Deutschland ist Uber Eats bereits in mehr als 150 Städten und zahlreichen Landkreisen vertreten.Über Lieferando:Lieferando ist ein führender Onlinemarktplatz zum Bestellen von Essen, Lebensmitteln und Alltagsprodukten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen bietet in Deutschland mehr als 50.000 Partnern eine Plattform, Infrastruktur sowie zahlreiche Services für ihr digitales Bestellgeschäft und erleichtert Konsument:innen die Bestellung per App. Zudem bietet Lieferando einen Logistikdienst mit festangestellten Fahrer:innen für Partner ohne eigenen Lieferservice. Lieferando wurde 2009 in Deutschland gegründet und gehört zu Just Eat Takeaway.com. Der Technologiekonzern mit Hauptsitz in Amsterdam verbindet über seine Plattform Konsument:innen und mehr als 362.000 angeschlossene Partner aus Gastronomie, Lebensmittel- und Einzelhandel mit Standorten in 14 Ländern: Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Irland, Israel, Italien, Kanada, Luxemburg, Polen, Österreich, der Slowakei, Spanien und Schweiz. Mehr auf www.justeattakeaway.com (https://newsroom.justeattakeaway.com/de-DE/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/lieferando-deutschland/) und Twitter/X (https://twitter.com/justeattakeaway).Über Wolt:Wolt ist ein in Finnland gegründetes Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben in den Nachbarschaften weltweit einfacher und angenehmer zu machen. Mit seiner Plattform verbindet Wolt Menschen, die Lebensmittel und andere Produkte bestellen möchten, mit lokalen Anbietern und Kurier:innen, die diese liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und ist seit 2022 Teil von DoorDash (NASDAQ:DASH). 2020 ist Wolt in Deutschland gestartet und ist in insgesamt mehr als 30 Ländern aktiv. Weitere Informationen auf der Wolt Website.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deUber Eats Deutschland: Larissa Schröder, presse@uber.comlieferando: Oliver Klug, presse@lieferando.deWolt: Florian Anders, presse.de@wolt.comPressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/6352117