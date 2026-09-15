Köln/Frankfurt (ots) -Weihnachten soll die schönste Zeit des Jahres sein. Doch zwischen Geschenkkäufen, Familienverpflichtungen und den letzten Terminen vor dem Jahresende bleibt von Besinnlichkeit oft wenig übrig. Wer dem festen Weihnachtsprogramm und dem Feiertagstrubel entgehen möchte, kann die Festtage stattdessen individuell gestalten und die freie Zeit so verbringen, wie es zu den eigenen Bedürfnissen passt.Das neue Luxusgut und das schönste Geschenk: ZeitOb mit der Familie, zu zweit oder allein: Viele Reisende wünschen sich an Weihnachten vor allem Ruhe, gemeinsame Erlebnisse und Abstand vom gewohnten Trubel. Das finden viele Menschen auf Reisen, die über die Advents- und Weihnachtsfeiertage ganz unterschiedlich aussehen können. DERTOUR-Tipp: Rund 100 Tage vor Weihnachten ist die Auswahl an Hotels, Flügen und besonderen Reisen zu Weihnachten noch besonders groß. Wer jetzt plant, kann sich nicht nur seine Wunschreise sichern, sondern sich auch auf rund 100 Tage Vorfreude freuen.Weiße Weihnachten wie im BilderbuchFür viele gehört Schnee einfach zu Weihnachten dazu. In Finnisch-Lappland warten verschneite Wälder, Huskys, Rentiere und mit etwas Glück sogar Polarlichter am Himmel. Bei der neuen DERTOUR-Reise Harriniva - Lapplands Weihnachtszauber feiern Weihnachtsfans das Fest mit Husky- und Rentiersafaris, der Chance auf Nordlichter und festlichen Weihnachtsmenüs. Auch Rovaniemi, die offizielle Heimat des Weihnachtsmanns, verspricht eine Weihnachtsatmosphäre wie aus dem Bilderbuch. Bei der Reise Hausbesuch beim Weihnachtsmann erleben die Gäste in Rovaniemi mit Santa Claus Village, Husky- und Rentiererlebnissen und Nordlicht-Chance arktische Weihnachtsatmosphäre.Weihnachten zwischen Lichterglanz und GroßstadtflairWer die Festtage lieber in einer Metropole erlebt, findet in New York eine ganz besondere Mischung aus Weihnachtszauber und Großstadtgefühl. Der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, die Weihnachtsmärkte in Bryant Park oder am Union Square, Christmas Shopping auf der Fifth Avenue und festlich dekorierte Straßen verleihen der Stadt in der Adventszeit eine ganz besondere Atmosphäre. All das erleben Gäste bei der Reise New York Christmas Spectacular von Meiers Weltreisen. Über den Concierge Service von Meiers Weltreisen sind auch Tickets für das weltberühmte Christmas Spectacular mit den Radio City Rockettes buchbar.Sonne statt WintergrauNicht jeder verbindet Weihnachten mit Schnee und Kälte. Viele Urlauber verbringen die Feiertage bewusst in wärmeren Regionen und tauschen graue Wintertage gegen Sonne, Strand und Erholung. Statt Weihnachtsessen vorzubereiten und Familientreffen zu organisieren, steht hier vor allem eines im Mittelpunkt: abschalten und Wärme tanken. Besonders gut gelingt das im Sentido Acel Beach Resort im ägyptischen El Quseir, das im kommenden November neu eröffnet. Umgeben von Palmen und farbenreichen Korallenriffen spricht das Hotel direkt am Roten Meer besonders Familien, Badeurlauber sowie Schnorchel- und Tauchbegeisterte an.Festliche Auszeit vor der HaustürUm dem üblichen Feiertagstrubel zu entkommen, muss es nicht immer in die Ferne gehen. Im Schlosshotel Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte verbringen DERTOUR-Gäste vom 23. bis 26. Dezember 2026 drei festliche Nächte mit Frühstück, Willkommensbuffet, Sektempfang und Heiligabendbuffet. Am ersten Feiertag folgt ein weiteres weihnachtliches Buffet. Dank der Rückreise am 26. Dezember sind die Gäste rechtzeitig vor Silvester wieder entspannt zu Hause.Auf Wunsch stellen wir gerne passende Preisbeispiele zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns dazu bitte unter presse@dertour.com.Hintergrund:Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt über 16.500 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 1.850 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6352112