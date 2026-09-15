Lakewood, Colorado / 14. September 2026 / IRW-Press / Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY) ("UROY" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ - freut sich, die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. Juli 2026 bekannt zu geben.

Finanzen zum ersten Quartal - Highlights

• Das Unternehmen verkaufte 593.255 Pfund (lbs) U3O8und erzielte damit einen Umsatz von 51,0 Millionen US-Dollar zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von etwa 86,00 US-Dollar/lb. Dies lag leicht über dem Durchschnitt der von UxC veröffentlichten historischen Tagespreise für Ux vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2026 in Höhe von 85,45 US-Dollar/lb. Die damit verbundenen Umsatzkosten beliefen sich auf 34,1 Millionen US-Dollar bzw. etwa 57,40 US-Dollar/lb. Der Erlös aus diesen Verkäufen wurde zum Teil zur Finanzierung der Sweetwater-Akquisition des Unternehmens im Juli 2026 verwendet. Dies unterstreicht den Wert der physischen Uran-Strategie des Unternehmens und belegt die Fähigkeit, Bestände zu verwerten, um wertsteigernde Transaktionen zu finanzieren und das weitere Wachstum zu unterstützen.

• Der Nettogewinn stieg um 1530 % auf 16,3 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 31. Juli 2026, verglichen mit 1,0 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 31. Juli 2025.

• Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg in den drei Monaten bis zum 31. Juli 2026 um 900 % auf 0,10 US-Dollar, verglichen mit 0,01 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Operative Höhepunkte des ersten Quartals

• Abschluss der wegweisenden Sweetwater-Transaktion zur Schaffung einer führenden, diversifizierten Lizenzgebührenplattform: Der erfolgreiche Abschluss der Sweetwater-Transaktion hat die Größe des Unternehmens und sein langfristiges Cashflow-Profil erheblich gestärkt. Das Unternehmen verfügt nun über eines der größten Landportfolios in den USA und ist damit in der Lage, sein auf Uran ausgerichtetes Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig langfristige Optionen in den Bereichen kritische Mineralien, Energie und industrielle Entwicklung zu erschließen.

• Die positive Entwicklung bei den Betreibern stützt die Aussichten für das Uran-Lizenzgebührenportfolio: Die wichtigsten Vertragspartner haben ihre Produktionsprognosen für die Kernanlagen weitgehend beibehalten. Die Cameco Corporation ("Cameco") bekräftigte ihre Produktionsprognose für 2026 sowohl für Cigar Lake (17,5-18,0 Millionen Pfund, unverändert trotz vorübergehender Betriebsunterbrechungen) als auch für McArthur River/Key Lake (14,0-16,5 Millionen Pfund, beibehalten), während Paladin Energy Ltd. ("Paladin") bekannt gab, dass Langer Heinrich seine Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2026 übertroffen hat (4,82 Millionen Pfund gegenüber einer Prognose von 4,5-4,8 Millionen Pfund) und weiteres Wachstum bis ins Jahr 2027 skizzierte.(1) Insgesamt unterstreicht dies die robuste operative Leistung und daserwartete positive Wachstum für das Portfolio des Unternehmens.

• Soda-Produktion gestützt durch Positionierung als kostengünstiger Betreiber: Die Betreiber der Soda-Anlagen des Unternehmens in Wyoming zeigen weiterhin eine robuste Leistung und Expansionspotenzial. Während die globale Soda-Branche weiterhin mit makroökonomischen Gegenwinden zu kämpfen hat, konzentriert sich das Lizenzgebührenportfolio des Unternehmens auf Betreiber, die am unteren Ende der globalen Kostenkurve positioniert sind. Infolgedessen ist die Produktion in den Anlagen des Unternehmens relativ stabil geblieben, wobei Kostenvorteile den fortgesetzten Betrieb und geplante Erweiterungen unterstützen.

• Erschließung von zusätzlichem Wert aus den Grundstücksbeständen in Sweetwater: Rund 38.000 Acres wurden verpachtet, wobei aktive Explorationsarbeiten durchgeführt werden, um das Öl- und Gaspotenzial zu bewerten. Die Flächen befinden sich in der Nähe etablierter Öl- und Gasförderanlagen. Die gesamte Landfläche von UROY (Oberfläche und Bodenschätze) umfasst mehr als 5,3 Millionen Acres, was das Unternehmen zum größten Landbesitzer in Wyoming und zum zweitgrößten börsennotierten Landbesitzer in den Vereinigten Staaten macht. Die Größe und Lage dieser Bestände bieten ein bedeutendes langfristiges Potenzial, durch Öl und Gas, kritische Mineralien und andere Erschließungsmöglichkeiten zusätzlichen Wert zu erschließen.

Scott Melbye, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte:

"Der erfolgreiche Abschluss der Sweetwater-Transaktion war ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen und hat uns zur größten börsennotierten amerikanischen Royalty- und Streaming-Plattform für Nicht-Edelmetalle mit einem starken langfristigen Cashflow-Profil und einer der größten strategischen Landbestände in den Vereinigten Staaten gemacht.

Gleichzeitig bleiben wir das einzige auf Uran spezialisierte Lizenzgebührenunternehmen. Durch die Verwertung von physischem Uran zu einem über dem Marktdurchschnitt liegenden Realisierungspreis haben wir die Sweetwater-Akquisition finanziert und gleichzeitig einen Rekord-Nettogewinn von 16,3 Millionen US-Dollar erzielt. Unsere Vertragspartner im Bereich der Uran-Lizenzgebühren, darunter Cameco in McArthur River und Cigar Lake, haben ihre Produktionsprognosen weitgehend eingehalten, was die Stabilität und Vorhersehbarkeit unseres Kernportfolios untermauert.

Bei unseren Soda-Assets, die sich alle in Wyoming befinden, untermauert unser Engagement bei Betreibern am unteren Ende der globalen Kostenkurve weiterhin eine widerstandsfähige Produktion und einen beständigen Cashflow aus inländischen industriellen Lieferketten.

Unsere Landbestände bieten zusätzliche Optionen. Die Pacht von rund 38.000 Acres, die für die Öl- und Gasförderung in Frage kommen, ist ein erstes Beispiel für den Wert, den diese Bestände in den Bereichen kritische Mineralien und Energie freisetzen können.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination aus langfristigem Cashflow, hochwertigen Vertragspartnern und strategisch wichtigen Grundstücken eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung bildet."

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem ungeprüften verkürzten Konzernabschluss und dem Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Juli 2026 endende Quartal gelesen werden, die im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q enthalten sind, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde. Diese Dokumente sind im Unternehmensprofil unter www.sec.gov sowie auf der Website des Unternehmens unter www.UraniumRoyalty.com verfügbar. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar angegeben.

Hinweis:

Siehe die Pressemitteilung von Cameco vom 31. Juli 2026 und die Börsenmitteilung von Paladin vom 26. August 2026

Über Uranium Royalty Corp.

Die Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY) ist die größte US-amerikanische Plattform für Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen im Bereich der Nicht-Edelmetalle mit Engagement in den Lieferketten für Uran, Energie und Industrie. UROY bietet Anlegern ein " "-Engagement am Uranpreis durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, darunter Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen, Fremd- und Eigenkapitalanteile an Uranunternehmen, sowie durch den Handel mit physischem Uran. Durch einen transformativen Zusammenschluss mit Sweetwater Royalties im Jahr 2026 hat UROY seine Vermögensbasis erheblich erweitert und diversifiziert, einschließlich Beteiligungen an Trona-Vermögenswerten. UROY ist zudem der zweitgrößte börsennotierte Grundbesitzer in den USA und der größte Grundbesitzer in Wyoming, was erhebliche langfristige Optionen in den Bereichen Uran, kritische Mineralien, Energie und anderen Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Weitere Informationen:

Investor Relations:

Gebührenfrei: 1.855.396.8222

E-Mail: info@uraniumroyalty.com

Website: www.UraniumRoyalty.com

Unternehmenszentrale: 141 Union Blvd, Suite #310, Lakewood, CO 80228

Telefon: 604.396.8222

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85841Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85841&tr=1



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