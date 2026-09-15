MHPs endgültiger Bericht für das erste Halbjahr 2026 bestätigte ein starkes Umsatzwachstum von 25 % im Jahresvergleich (ca. 4 % organisch), angetrieben durch die Übernahmen des Conrad Hamburg und des Hyatt Regency Wien. Das zugrunde liegende operative EBITDA verbesserte sich um etwa 1,9 Millionen EUR im Jahresvergleich, nachdem das erste Halbjahr 2025 um einen einmaligen Gewinn von 4,0 Millionen EUR bereinigt wurde. Im Earnings Call gab das Management weitere Einblicke in die kürzlich angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und verwies auf einen langsameren Anstieg der Corporate Aktivitäten im Conrad Hamburg, weniger hochprofitable Gäste aus dem Nahen Osten aufgrund regionaler Konflikte sowie wetterbedingte Energiekosten. Da die Prognose nun größtenteils abgesichert ist und eine solide Expansionspipeline von mindestens einer Hotelneueröffnung jährlich bis 2029 besteht, bestätigen wir unsere Schätzungen, halten an unserem DCF-gestützten Kursziel von 2,70 EUR fest und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Die Aufzeichnung des Earnings Calls kann hier abgerufen werden: https://research-hub.de/events/video/2026-09-14-12-00/CDZ0-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
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