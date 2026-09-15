NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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