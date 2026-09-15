NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Autozulieferers habe im Rahmen einer Telefonkonferenz die Jahresziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Dienstag./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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