Hannover (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Dienstag wird das ZEW-Barometer Einblicke in die Stimmung in der hiesigen Wirtschaft liefern, so die Analysten der Nord LB.Die aktuelle Lage sollte aus Sicht der Analysten wieder positiver eingeschätzt werden, ebenso die Konjunkturerwartungen, welche zuletzt grundsätzlich überraschend positiv gewesen seien. Auch für die Eurozone würden die Analysten von einem positiven Delta ausgehen, auch wenn dies nicht ganz so ausgeprägt sein dürfte wie in Deutschland. Die Märkte seien darüber hinaus recht nervös in Bezug auf die US-Ökonomie. Der morgige Tag werfe aufgrund der Zinsentscheidung des FOMC seinen Schatten voraus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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