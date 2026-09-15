Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief datenseitig ruhig, jedoch beschäftigt die Akteure die anhaltend schwierige Lage im Nahen Osten und die Ölnotierungen liegen weiterhin in der Nähe der Vorwochenhochs jenseits der 100-USD-Marke, so die Analysten der Helaba.Im Vorfeld der Fed-Sitzung sei dies zu beachten, denn in den USA seien die Inflationsraten erhöht und beispielsweise Dieselpreise zuletzt auf Rekordhochs gestiegen. Die seit März bestehende Disruption der globalen Rohölversorgung hinterlasse Spuren und so seien die Notenbanken unter Druck, die Zinsen zu erhöhen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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