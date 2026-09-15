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European Space Ventures AG plant Anleiheemission für Investitionen in Europas New Space Boom



15.09.2026 / 09:45 CET/CEST

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European Space Ventures AG plant Anleiheemission für Investitionen in Europas New Space Boom New Space in Europa ist kritische Infrastruktur und Wachstumsmarkt

Management seit mehr als 10 Jahren Teil des internationalen Space-Ökosystems

European Space Bond ist Startschuss für Investmentangebot der Beteiligungsgesellschaft

Anleger erhalten strukturierten Zugang zu nicht börsennotierten Space-Unternehmen Frankfurt am Main, 15. September 2026 - Europa steht am Beginn eines neuen Zeitalters. New Space vereint private Innovation, öffentliche Raumfahrt und Verteidigung - für Wachstum, technologische Souveränität und Sicherheit. Die sich daraus ergebenen Chancen macht die European Space Ventures AG (ESV) für Anleger investierbar und plant dafür eine Anleiheemission. Die Mittel aus dem European Space Bond wird die Beteiligungsgesellschaft für Investments entlang der New Space Wertschöpfungskette nutzen. "Zuletzt hat der erfolgreiche Flug der Spectrum-Rakete von Isar Aerospace eindrucksvoll gezeigt, dass Europas New Space Unternehmen technologisch immer weiter vorankommen und aus ambitionierten Start-ups relevante Industrieunternehmen entstehen. New Space in Europa ist heute kritische Infrastruktur für Sicherheit, Kommunikation und Souveränität. Wir sind seit Jahren Teil dieses Ökosystems und wollen Anlegern einen strukturierten Zugang insbesondere zu aussichtsreichen, nicht börsennotierten Unternehmen ermöglichen", sagt Simon Drake, Vorstandsvorsitzender der European Space Ventures AG. Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Space-Ökosystem Die European Space Ventures AG baut auf mehr als zehn Jahren Erfahrung der Gründer Simon Drake und Kevin Mac Gowan im internationalen Space-Ökosystem auf. Im Jahr 2014 gründeten sie die Space Ventures Investors Ltd. und bauen seitdem ein Netzwerk zu Investoren, Gründern, Industriepartnern sowie zur Politik. Zu den erfolgreichen nicht börsennotierten Investments von Space Ventures Investors gehörten Latitude SA, SpaceSense.ai und VAKE AS. Mit dem Portfolio der börsennotierten Beteiligungen wurde seit 2020 eine durchschnittliche Rendite von 16 % p.a. erzielt. Die eigene proprietäre KI-Plattform ENSAI analysiert Hunderte Unternehmen und wird künftig auch von der European Space Ventures AG eingesetzt. New Space ist ein Milliardenmarkt New Space in Europa ist ein Milliardenmarkt. Die Investitionen in eigene Raumfahrt- und Sicherheitsinfrastruktur steigen deutlich. Allein Deutschland plant militärische Weltraumfähigkeiten im Umfang von 35 Mrd. EUR. Hinzu kommen 22,3 Mrd. EUR für ESA-Programme, 10,6 Mrd. EUR für das europäische Satellitenprogramm IRIS² sowie 14,88 Mrd. EUR für das EU-Weltraumprogramm. Für die ESV entsteht daraus ein langfristiger Wachstumsmarkt: Sicherheit schafft politische Dringlichkeit, öffentliche Programme schaffen Nachfrage und neue Anbieter erreichen zunehmend industrielle Reife. European Space Bond ist ein Sprungbrett in das europäische Weltraum-Ökosystem Der Raumfahrtboom und das über Jahre gewachsene Netzwerk im Space-Ökosystem bilden die Grundlage für die Gründung und den Investmentansatz der European Space Ventures AG. Der European Space Bond ist der Startschuss für Investmentangebote der Beteiligungsgesellschaft im europäischen Raumfahrt-Ökosystem. Perspektivisch ist unter anderem ein Börsengang der Gesellschaft geplant. "Getrieben durch geopolitische Neuausrichtungen, die Erschließung des cislunaren Raums und wachsende europäische Souveränitätsbestrebungen waren die Bedingungen für eine spezialisierte europäische Weltraum-Investmentgesellschaft noch nie so günstig", sagt Kevin Mac Gowan, Aufsichtsratsvorsitzender der European Space Ventures AG. Investmentstrategie: Vom Frühphasenunternehmen zum börsennotierten Konzern Die Investmentstrategie wird unterschiedliche Reifephasen kombinieren. Insbesondere bei nicht börsennotierten Unternehmen sieht die ESV großes Potenzial. Denn viele europäische Space-Unternehmen verfügen bereits über validierte Technologien, erste Kunden oder die Unterstützung etablierter Raumfahrtprogramme. Für Privatanleger und kleinere institutionelle Investoren sind diese Unternehmen vor einem Börsengang jedoch meist nicht direkt investierbar. Genau hier setzt ESV mit seinem Netzwerk und seiner Branchenexpertise an. Darüber hinaus sind auch Investments in bereits gelistete Unternehmen geplant, um Opportunitäten zu nutzen und das Liquiditätsprofil des Portfolios auszubalancieren. Drei Investmentfelder entlang der Space Economy Das Kapital aus dem European Space Bond soll in drei Säulen investiert werden: Unter "Space Fortress Europe" bündelt ESV Unternehmen, die mit sicherer Kommunikation, Trägersystemen, Rückführungslogistik oder der Beseitigung von Weltraumschrott zur europäischen Souveränität und Sicherheit beitragen. Die "Strategic Space Value Chain" umfasst Raumfahrzeuge, Hardware, Werkstoffe und Zulieferer entlang der gesamten New-Space-Wertschöpfungskette. Im Bereich "Space Resources" stehen Chancen rund um kritische Rohstoffe, Mond- und orbitale Ressourcen sowie Energieinfrastruktur im Weltraum im Fokus. Weitere Informationen über den European Space Bond werden auf europeanspacebond.com veröffentlicht. Dort können sich Interessierte auch für den Newsverteiler anmelden. Kontakt PR & IR

Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: bond@europeanspaceventures.com

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