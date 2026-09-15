Mainz (ots) -Kürzere Strecken, geringerer Treibstoffverbrauch, neue Optionen in unsicheren Zeiten: Arktische Schifffahrtsrouten rücken angesichts geopolitischer Spannungen zunehmend in den Fokus. Doch trotz wachsender Aufmerksamkeit werden sie den globalen Handel in den kommenden Jahren nicht grundlegend verändern. Das zeigt eine Analyse des internationalen Kreditversicherers Coface.Der globale Seehandel ist das Rückgrat der Weltwirtschaft. Mehr als 80% aller Waren werden über den Seeweg transportiert - und das entlang weniger, hochkonzentrierter Routen zwischen Ostasien, Europa und Nordamerika. Diese starke Bündelung macht das System effizient, aber anfällig. Die Spannungen rund um die Straße von Hormus, Störungen im Roten Meer und Handelskonflikte haben diese Verwundbarkeit zuletzt deutlich gemacht. Vor diesem Hintergrund könnten arktische Seewege an Bedeutung gewinnen. Durch das Abschmelzen des Eises werden sie zumindest zeitweise besser befahrbar und könnten Distanzen zwischen Asien, Europa und Nordamerika um bis zu 40% verkürzen. Das verspricht kürzere Lieferzeiten und geringere Kosten - und macht sie in einem volatilen Umfeld zu einer potenziell attraktiven Alternative.Container außen vor, Nischenpotenzial bei RohstoffenDas wirtschaftliche Potenzial arktischer Seewege bleibt allerdings vorerst begrenzt. "Besonders der Containerverkehr als zentrales Element des Welthandels ist auf den arktischen Routen aktuell nicht wettbewerbsfähig. Ausschlaggebend sind hohe Kosten und die Notwendigkeit, kleinere, speziell ausgerüstete Schiffe einzusetzen. Dadurch werden Skaleneffekte verhindert", erklärt Coface-Volkswirt Markus Kuger.Anders sieht es bei Rohstoffen aus. Vor allem beim Transport von Öl, Gas und anderen Massengütern eröffnen sich Chancen. Hier könnten die kürzeren Routen insbesondere bei Flüssigfracht Kostenvorteile von bis zu 45 bis 50% bringen. Auch bei trockenen Massengütern wie Metallen oder Agrarprodukten zeichnen sich wirtschaftliche Vorteile ab - vor allem, wenn die Navigation ohne Eisbrecher möglich ist. Dennoch bleibt das Potenzial begrenzt: Schätzungen zufolge könnten kurzfristig nur etwa 3,5% des Handels zwischen den großen Wirtschaftsregionen über arktische Routen laufen.Handelsströme geraten in BewegungZwar bleibt der Gesamteffekt moderat, dennoch zeichnen sich mögliche Gewinner und Verlierer ab. "Profitieren dürften vor allem rohstoffreiche Regionen wie die USA, Kanada und die nordischen Länder. Sie könnten ihre Exportwege nach Asien effizienter gestalten und sich so Wettbewerbsvorteile sichern", sagt Markus Kuger. Für einzelne Handelsströme könnten bis zu 7% der Exporte künftig über arktische Routen abgewickelt werden. Das entspräche einem Handelsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich.Auf der anderen Seite geraten klassische Knotenpunkte unter Druck. Länder wie Ägypten und Panama, deren Einnahmen stark von ihren Kanälen abhängen, könnten langfristig Einbußen verzeichnen. Auch große Umschlaghäfen entlang der traditionellen Asien-Europa-Route, etwa in Südostasien, sehen sich perspektivisch mit einer möglichen Verschiebung von Warenströmen konfrontiert.Arktis als geopolitisches SpannungsfeldNeben den wirtschaftlichen Impulsen gewinnt die Arktis vor allem geopolitisch an Bedeutung. Die Region entwickelt sich zu einem strategischen Raum, in dem große Mächte um Einfluss, Ressourcen und Infrastruktur konkurrieren. Während Russland große Teile der Nordostpassage kontrolliert und China seine Präsenz ausbaut, versuchen auch die USA, ihre Rolle in der Region zu stärken. "Die Nutzung arktischer Routen ist weiterhin saisonabhängig, die Eisbedingungen bleiben schwer kalkulierbar und der Einsatz von Eisbrechern ist oft unverzichtbar. Damit ist die Arktis derzeit weniger eine neue Handelsroute mit disruptivem Potenzial als vielmehr ein Schauplatz wachsender geopolitischer Rivalitäten und strategischer Interessen", so Markus Kuger.Weitere Informationen sowie die gesamte Studie zum Download: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6352154