Schwarzheide (ots) -Wissenschaftlich bestätigt: ALGATEC erreicht Proof of Concept für neue Metall-Luft-Batterie- ALGATEC (https://www.algatec.com/zukunfteuropas)hat einen entscheidenden Entwicklungsmeilenstein erreicht: Die Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF) und das Institut für Experimentelle Physik haben die Funktionalität der ALGATEC-Kohlenstoffmaterialien im vorgesehenen Batteriekonzept wissenschaftlich bestätigt. Dies ist der erste unabhängig validierte Funktionsnachweis für einen zentralen Baustein der Technologie.Damit verlässt ALGATEC die Phase der grundlegenden technologischen Entwicklung und tritt in die nächste ein: die Skalierung des Batteriekonzepts.Die entscheidende Eigenschaft: BifunktionalitätDie Untersuchungen offenbarten unter anderem eine besonders relevante Erkenntnis: Das ALGATEC-Kohlenstoffmaterial weist Bifunktionalität auf - es kann im Batteriekonzept sowohl während des Entladens als auch während des Ladens wesentliche Funktionen erfüllen.Bei klassischen Batteriearchitekturen braucht es für unterschiedliche elektrochemische Prozesse typischerweise mehrere Materialien oder zusätzliche Komponenten. ALGATECs Bifunktionalität eröffnet dagegen die Möglichkeit, solche Komponenten in der Zellarchitektur zu reduzieren oder teilweise zu vermeiden.Das klingt wie ein technisches Detail - könnte sich aber zum entscheidenden Vorteil entwickeln. Jede eingesparte Komponente bedeutet potenziell:- Weniger benötigte Rohstoffe- Einfachere Zellarchitektur- Weniger Material- und Fertigungsschritte- Geringeres Gesamtgewicht- Bessere Voraussetzungen für wirtschaftliche SkalierungWeniger Komponenten, mehr LeistungBei Batterieentwicklung entscheidet nicht nur die Leistungsfähigkeit einzelner Materialien - entscheidend ist, was am Ende im kompletten Batteriesystem ankommt. Ein Teil der Batteriemasse trägt nicht unmittelbar zur Energiespeicherung bei, sondern ist für funktionale Prozesse erforderlich.Die Bündelung dieser Funktionen in einem einzigen bifunktionalen Material schafft einen entscheidenden technologischen Hebel: Mehr Funktion bei weniger Komponenten. Gerade für die angestrebte Skalierung von ALGATECs BlackGap-Batterie ist dieser Ansatz zentral.Breites Anwendungsspektrum für gewichtssensitive und ressourceneffiziente MärkteDie Einsparung von Gewicht und Materialkomponenten öffnet der Technologie Türen in unterschiedlichsten Branchen. Dies hat große Auswirkungen gerade für technische Geräte wie Drohnen, bei denen jedes eingesparte Gramm direkt in wertvolle Flugzeit übersetzt wird. Ebenso profitieren tragbare Consumer Electronics & Wearables von schlankeren Bauweisen sowie stationäre Großspeicher (Grid Storage) von der drastischen Rohstoff- und Kosteneinsparung in der Produktion - und viele mehr.Die nächste Herausforderung: Von Lab zu ProduktionMit dem Proof of Concept ist ein wichtiger Schritt abgeschlossen - die nächste Etappe beginnt jetzt. ALGATEC arbeitet daran das bestätigte Material- und Batteriekonzept in größere Strukturen zu übertragen. Es geht nicht mehr nur um die Frage, ob die Technologie funktioniert, sondern wie sich die im Labor nachgewiesenen Eigenschaften im größeren Maßstab reproduzieren lassen.Dazu gehören die Optimierung der Zellarchitektur, die Übertragung auf größere Zellformate sowie Tests unter praxisnäheren Bedingungen. Ziel ist es, den nächsten Entwicklungsstand zeitnah öffentlich vorzustellen.Das eigentliche Potenzial: MaterialeffizienzDie zentrale Frage lautet nun nicht mehr: Funktioniert es? Sondern: Wie viel Batterie lässt sich aus möglichst wenig Material bauen?Genau hier könnte die Bifunktionalität des ALGATEC-Materials eine entscheidende Rolle spielen. Sollte es gelingen, die Materialvorteile auch im größeren Maßstab zu erhalten, könnte daraus ein Batteriesystem entstehen, das nicht nur durch elektrochemische Leistungsdaten interessant ist, sondern durch eine grundlegend effizientere Nutzung von Materialien und Komponenten.ALGATEC setzt damit einen klaren Kurs fort: Nicht herkömmliche Batteriesysteme zu optimieren - sondern die Architektur dahinter neu zu denken.Pressekontakt:Name: Marvin HeideTelefon: +491726816152E-Mail: m.heide@algatec.comOriginal-Content von: ALGATEC Handels UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183012/6352153