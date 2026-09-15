Berlin (ots) -Mit dem T16 Pro Heat, T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro und T12 Pro bringt Dreame eine neue Generation von Nass- und Trockensaugern auf den Markt. Ultraschlankes Design, hohe Reinigungsleistung und intelligente Technologien treffen dabei auf unterschiedliche Lösungen für die Herausforderungen des Alltags.Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Lösungen, gibt heute den Verkaufsstart seiner neuen T-Serie Nass- und Trockensauger bekannt. Nachdem die neue Generation erstmals im Mai vorgestellt wurde, ist das komplette Line-up nun auf dem europäischen Markt erhältlich. Mit fünf Modellen - T16 Pro Heat, T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro und T12 Pro bietet Dreame passende Lösungen für unterschiedliche Haushalte, Lebensstile und Anforderungen.Denn eine viel genutzte Küche stellt andere Herausforderungen als ein lebendiger Familienhaushalt oder eine Stadtwohnung. Genau deshalb hat Dreame jedes Modell gezielt auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten. Von der Reinigung mit heißem Wasser und Hochtemperatur-Dampf über starke Saugleistung bis hin zur intelligenten Schmutzerkennung kombiniert jedes Modell spezielle Technologien mit einem klar definierten Einsatzbereich. Gleichzeitig teilen sich alle Geräte die zentralen Merkmale der T-Serie: Das besonders flache Design und die Möglichkeit, den Sauger für die Reinigung unter Möbeln vollständig abzusenken.Zum Marktstart bietet Dreame bis zum 28. September 2026 attraktive Einführungspreise für alle fünf Modelle der T-Serie.Ultraschlankes Design in der gesamten T-SerieIm Mittelpunkt der neuen T-Serie steht eine Konstruktion, die selbst traditionell schwer erreichbare Stellen deutlich einfacher zugänglich macht. Alle Modelle verfügen über ein nur 9,85 cm flaches Profil und lassen sich vollständig um 180 Grad absenken. So gelangen die Nass- und Trockensauger problemlos unter Betten, Sofas und niedrige Möbel, ohne dabei an Saugleistung einzubüßen.Ebenfalls in allen Modellen kommt TangleCut 2.0 zum Einsatz. Das Anti-Verhedderungssystem reduziert die Ansammlung von Haaren und Tierfell an der Bürstenrolle und verringert damit den manuellen Reinigungsaufwand.Auch die Pflege des Geräts selbst wird weitgehend automatisiert: Nach dem Einsatz reinigen sich die Modelle der T-Serie mit 95 °C heißem Wasser selbst. Anschließend sorgt eine 95 °C Heißlufttrocknung dafür, dass die Bürste innerhalb von nur fünf Minuten schnell getrocknet werden kann.Auf dieser gemeinsamen technologischen Basis setzt jedes der fünf Modelle eigene Schwerpunkte.T16 Pro Heat: Der Spezialist für die KücheOb beim Kochen, beim gemeinsamen Essen mit Freunden oder bei den kleinen Missgeschicken des Alltags: Gerade in der Küche treffen Flüssigkeiten, hartnäckige Flecken und eingetrocknete Verschmutzungen regelmäßig aufeinander. Der T16 Pro Heat wurde genau für diese Herausforderungen entwickelt und vereint einige der fortschrittlichsten Reinigungstechnologien der T-Serie.Mit einer Saugleistung von 30.000 Pa und einer 90 °C Heißwasserreinigung nimmt es der T16 Pro Heat auch mit festsitzendem Schmutz, Rückständen und anspruchsvollen Alltagsflecken auf.Damit Verschmutzungen auch dort erreicht werden, wo sie sich besonders gerne sammeln, fährt der intelligente WhaleSweep Robotic Arm automatisch in Richtung Kanten und Ecken aus und ermöglicht eine Reinigung entlang von drei Seiten.Parallel analysiert eine multispektrale Schmutzerkennung kontinuierlich den Zustand des Bodens und passt die Reinigungsleistung intelligent und in Echtzeit an.Weitere Funktionen- - GlideWheel System mit angetriebenen Vorder- und Hinterrädern für eine einfachere und komfortablere Steuerung- - Intelligente Dosierung der Reinigungslösung- - Bis zu 70 Minuten Laufzeit- - Austauschbarer Akku zur Verlängerung der Reinigungsdauer mit einem zusätzlichen Akku- - TangleCut 2.0 Anti-Verhedderungssystem- - Selbstreinigung mit 95 °C heißem Wasser und 95 °C HeißlufttrocknungT16 Pro Steam: Maximale Hygiene für die ganze FamilieMit dem T16 Pro Steam richtet sich Dreame an Familien, die bei der täglichen Bodenpflege besonderen Wert auf gründliche Reinigung und Hygiene legen. Dafür bringt das Modell die Kraft von Hochtemperatur-Dampf in die Nass- und Trockenreinigung.Die SaunaClean Technologie arbeitet mit 200 °C heißem Dampf und ermöglicht eine besonders intensive Reinigung stark beanspruchter Wohnbereiche.Damit ist der T16 Pro Steam auf die Realität eines lebendigen Familienalltags ausgelegt. Von verschütteten Getränken und Essensresten über häufig genutzte Laufwege bis hin zu Haushalten mit Kindern oder Haustieren.Zusätzlich kombiniert das Modell die Dampfreinigung mit einer Saugleistung von 30.000 Pa und nimmt damit sowohl trockenen Schmutz als auch Flüssigkeiten auf. Nach der Reinigung übernimmt das Dual-Heat-System die automatische Hochtemperatur-Pflege des Geräts.Weitere Funktionen- - Reinigungsfläche von bis zu 200 m²- - Bis zu 70 Minuten Laufzeit- - Austauschbarer Akku zur Verlängerung der Reinigungsdauer mit einem zusätzlichen Akku- - Intelligente Dosierung der Reinigungslösung- - GlideWheel System für einfachere Manövrierbarkeit- - TangleCut 2.0 Anti-Verhedderungssystem- - Selbstreinigung mit 95 °C heißem Wasser und 95 °C HeißlufttrocknungT15 Pro Heat: Premium-Performance für den AlltagDer T15 Pro Heat wurde für aktive Haushalte entwickelt, die einen leistungsstarken und vielseitigen Nass- und Trockensauger suchen, der im täglichen Einsatz ebenso überzeugt wie bei größeren Reinigungsaufgaben.Mit 30.000 Pa Saugleistung und einer 90 °C Heißwasserreinigung entfernt er alltäglichen Schmutz und Flecken besonders effektiv.Die dreiseitige Kantenreinigung reicht dabei besonders nah an Wände und Fußleisten sowie bis in Ecken. So bleiben weniger Stellen unbearbeitet und aufwendiges manuelles Nachreinigen wird reduziert.Weitere Funktionen- - Reinigungsfläche von bis zu 200 m²- - Bis zu 60 Minuten Laufzeit- - Austauschbarer Akku zur Verlängerung der Reinigungsdauer mit einem zusätzlichen Akku- - Intelligente Dosierung der Reinigungslösung- - GlideWheel System für einfachere Manövrierbarkeit- - TangleCut 2.0 Anti-Verhedderungssystem- - Selbstreinigung mit 95 °C heißem Wasser und 95 °C HeißlufttrocknungT14 Pro: Kompakte Leistung für das urbane ZuhauseDer T14 Pro ist speziell auf Wohnungen und das urbane Leben zugeschnitten. Im Mittelpunkt steht eine einfache und intelligente Reinigung: leistungsstark genug für die täglichen Herausforderungen, leicht zu manövrieren und in der Lage, sich automatisch an unterschiedliche Bodenbedingungen anzupassen.Mit einer Saugleistung von 25.000 Pa beseitigt der T14 Pro sowohl trockene Verschmutzungen als auch Flüssigkeiten.Seine intelligente Schmutzerkennung analysiert den Boden während der Reinigung kontinuierlich und passt die Reinigungsleistung automatisch an die jeweilige Situation an.Wechselt der Nutzer während eines Reinigungsvorgangs zwischen unterschiedlichen Bereichen oder Verschmutzungsgraden, reagiert das Gerät entsprechend, ohne dass Einstellungen ständig manuell angepasst werden müssen. Das macht die tägliche Bodenpflege noch intuitiver.Weitere Funktionen- - Reinigungsfläche von bis zu 200 m²- - Bis zu 60 Minuten Laufzeit- - Intelligente Dosierung der Reinigungslösung- - GlideWheel System für verbesserte Manövrierbarkeit- - TangleCut 2.0 Anti-Verhedderungssystem- - Selbstreinigung mit 95 °C heißem Wasser und 95 °C HeißlufttrocknungT12 Pro: Der Einstieg in die Premium-Nass- und TrockenreinigungMit dem T12 Pro bietet Dreame einen attraktiven Einstieg in die Welt der T-Serie, ohne auf die wesentlichen Technologien verzichten zu müssen, die Reinigung und Gerätepflege im Alltag einfacher machen.Mit 25.000 Pa Saugleistung nimmt das Modell alltäglichen Schmutz, Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem einzigen Reinigungsvorgang auf.Auch der T12 Pro verfügt über TangleCut 2.0; besonders praktisch für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren. In Kombination mit den automatischen Selbstreinigungsfunktionen der T-Serie reduziert das System den manuellen Pflegeaufwand nach der Reinigung deutlich.Weitere Funktionen- Reinigungsfläche von bis zu 200 m²- Bis zu 60 Minuten Laufzeit- Selbstreinigung mit 95 °C heißem Wasser und 95 °C HeißlufttrocknungFünf Modelle für fünf unterschiedliche BedürfnisseMit der T-Serie bietet Dreame ein Produktportfolio, das gezielt auf unterschiedliche Lebensstile und Anforderungen zugeschnitten ist:Der T16 Pro Heat eignet sich besonders für Küchen und hartnäckige Verschmutzungen. Der T16 Pro Steam richtet sich an Familien mit besonders hohen Ansprüchen an Reinigung und Hygiene. Der T15 Pro Heat verbindet leistungsstarke Premium-Reinigung mit hoher Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit. Der T14 Pro bietet intelligente Reinigung für das urbane Zuhause, während der T12 Pro einen attraktiven Einstieg in die Premium-Nass- und Trockenreinigung ermöglicht.Allen fünf Modellen liegt dieselbe Idee zugrunde: ultraschlankes Design, hohe Saugleistung, 180°-Lie-Flat-Reinigung und eine möglichst unkomplizierte Gerätepflege miteinander zu verbinden und damit die tägliche Bodenreinigung einfacher und effizienter zu machen.Eine Produktfamilie. Fünf Lösungen. Der passende Nass- und Trockensauger für jeden Lebensstil.Preise und VerfügbarkeitZum Marktstart erhalten alle fünf Modelle der T Series für 14 Tage einen speziellen Einführungspreis. Die Angebote sind über Dreame sowie teilnehmende Handelspartner erhältlich.- - T12 Pro: 319 EuroEinführungspreis: 259 Euro, vom 15.09.2026 bis 28.09.2026 Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWQKQZM?maas=maas_adg_2D74E74350386826B67458C6A607E03F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) |Dreame Shop (https://de.dreametech.com/products/dreame-t12-pro-nass-und-trockensauger)- - T14 Pro: 399 EuroEinführungspreis: 349 Euro, vom 15.09.2026 bis 28.09.2026 Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0HBQR88YN?maas=maas_adg_14EAFBCABDFAE8A5A395A1B407E1403F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) |Dreame Shop (https://de.dreametech.com/products/dreame-t14-pro-nass-und-trockensauger)- - T15 Pro Heat: 499 EuroEinführungspreis: 449 Euro, vom 15.09.2026 bis 28.09.2026 Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0HBWYTRGX?maas=maas_adg_86C56B0F361A69885F37829398623D03_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) |Dreame Shop (https://de.dreametech.com/products/dreame-t15-pro-heat-nass-und-trockensauger)- - T16 Pro Heat: 629 EuroEinführungspreis: 549 Euro, vom 15.09.2026 bis 28.09.2026 Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSW9LKH9?maas=maas_adg_4C03EE6B07796B775295BB6433135978_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) |Dreame Shop (https://de.dreametech.com/products/dreame-t16-pro-heat-nass-und-trockensauger)- - T16 Pro Steam: 649 EuroEinführungspreis: 599 Euro, vom 15.09.2026 bis 28.09.2026 Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0HBWYZ4YL?maas=maas_adg_8C8C249210584E1EAAAC74AF860F8423_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) |Dreame Shop (https://de.dreametech.com/products/dreame-t16-pro-steam-nass-und-trockensauger)Die T Series ist über den Dreame Store (https://de.dreametech.com/) und Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887) erhältlich. Bei MediaMarkt, Saturn, OTTO, Expert und Joybuy wird sie in Kürze ebenfalls erhältlich sein.Preis- und Aktionsinformationen dienen ausschließlich zur Orientierung. Aktionspreise, Angebotszeiträume und Verfügbarkeit können je nach teilnehmendem Händler abweichen.Über DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. 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