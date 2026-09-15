EQS-News: ARBOR Technology Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

ARBOR Technology präsentiert auf der VISION 2026 Innovationen im Bereich Edge-KI-Bildverarbeitung



15.09.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TAIPEI, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- ARBOR Technology Corp. freut sich, seine Teilnahme an der VISION 2026 bekannt zu geben, auf der Besucher vom 6. bis 8. Oktober 2026 am ARBOR-Stand (Halle 8, Stand 8D16) die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Edge-KI-Computing, Bildverarbeitung und intelligente Inspektionstechnologien entdecken können. Passend zum Schwerpunkt der Messe auf industrieller Bildverarbeitung und KI-gestützter Automatisierung wird ARBOR eine dynamische Live-Demonstration präsentieren, bei der die KI-Inferenzplattform ARES-1983H-AI in Verbindung mit führenden KI-Beschleunigern von MemryX, DEEPX und Axelera AI zum Einsatz kommt. Die Vorführung zeigt Echtzeit-Videoanalysen zur Überwachung der Sicherheit auf Baustellen, einschließlich der Erkennung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhelmen, Warnwesten und weiterer wichtiger Schutzmittel. Die Lösung verdeutlicht, wie Edge-basierte KI dazu beitragen kann, die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern. Ebenfalls zu sehen sein wird der FPC-9309W-G5 , eine Edge-KI-Plattform auf Basis von Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2), die mit Software des europäischen Partners SAIMOS kombiniert ist und intelligente Videoanalyse- und Sicherheitslösungen demonstriert, die vollständig auf Intel-CPUs laufen. SAIMOS bietet diese Lösungen in verschiedenen Branchen an, darunter Industrie, kritische Infrastruktur, Verkehr, Handel, Sportveranstaltungen und Logistik. Besucher können zudem eine Reihe innovativer, KI-gestützter Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien entdecken, darunter das TIM-048 Wärmebildsystem von AMobile, das für die thermische Überwachung, Zustandsüberwachung und Umgebungserfassung konzipiert ist, sowie die LU720 AI Box, die auf dem MediaTek Genio 720 basiert und leistungsstarke Edge-KI-Verarbeitung für bildverarbeitungsgestützte Anwendungen bietet. Um seine Bereitschaft für die nächste Generation der industriellen Datenverarbeitung zu demonstrieren, wird ARBOR außerdem den IEC-6700 vorstellen, einen industriellen Edge-Controller auf Basis der Panther-Lake-Plattform von Intel. Das System wurde für anspruchsvolle KI-Workloads sowie industrielle Automatisierungsumgebungen entwickelt und unterstreicht ARBORs Bestreben, die neuesten Computing-Technologien an den Edge zu bringen. Besuchen Sie ARBOR auf der VISION 2026, um Live-Vorführungen zu erleben, sich über neue Trends im Bereich der KI-Bildverarbeitung auszutauschen und zu erfahren, wie intelligente Edge-Lösungen die industrielle Inspektion, die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Automatisierung verändern. Wir freuen uns darauf, Kunden, Partner, Systemintegratoren und Fachleute der Branche am Stand 8D16 begrüßen zu dürfen. Datum: 6. bis 8. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Messe Stuttgart

Stand: Halle 8, 8D16 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arbor-technology-prasentiert-auf-der-vision-2026-innovationen-im-bereich-edge-ki-bildverarbeitung-302876988.html



15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News