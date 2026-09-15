Hamburg (ots) -Neuer Ratgeber zeigt, wie Anstand, Respekt und gute Kommunikation auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz erhalten bleiben.Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Menschen schreiben, arbeiten und miteinander kommunizieren. E-Mails werden formuliert, Termine vereinbart und Antworten innerhalb von Sekunden erstellt. Wie gelingt ein guter und respektvoller Umgang, wenn Maschinen einen Teil der Kommunikation übernehmen?Dieser Frage widmet sich das neue Buch "Der KI-Knigge. Authentisch trifft Agentisch. Wie wir Mensch bleiben, wenn die Maschine mitarbeitet" von Vivian Hecker und Florian Pagel. Der Ratgeber verbindet klassische Umgangsformen mit den Herausforderungen einer zunehmend von KI geprägten Arbeitswelt."Gute Manieren waren nie weg. Aber gerade jetzt werden sie wieder gebraucht. Je schneller die Maschine antwortet, desto knapper werden Aufmerksamkeit, Respekt und echtes Interesse", sagt Vivian Hecker, Expertin für moderne Umgangsformen."Wenn Schreiben nichts mehr kostet, zählt umso mehr, ob jemand meint, was da steht. Wer sich Mühe gibt, fällt plötzlich wieder auf", ergänzt Florian Pagel, Unternehmensberater für KI.Das Buch zeigt, worauf es im Alltag mit der Maschine ankommt: von der KI-generierten E-Mail über digitale Assistenten bis zur Frage, wann ein persönlicher Kontakt einer automatisierten Antwort vorzuziehen ist. Schon Adolph Freiherr von Knigge fragte, wie Menschen respektvoll miteinander umgehen. KI kann formulieren, sortieren und unterstützen. Beileid, Dank, Entschuldigung oder echtes Interesse lassen sich nicht delegieren.Der KI-Knigge richtet sich an alle, die KI selbstverständlich nutzen und dabei ihre persönliche Haltung und ihren guten Stil nicht verlieren möchten.Das Buch: Der KI-Knigge. Authentisch trifft Agentisch. Wie wir Mensch bleiben, wenn die Maschine mitarbeitet. Vivian Hecker und Florian Pagel. BoD 2026, 148 Seiten, Paperback, 17,90 Euro. ISBN 978-3-6957-8487-5. Im Buchhandel und online erhältlich. Mehr unter: https://ki-knigge.com/Die Autoren: Vivian Hecker ist zertifizierte Knigge-Trainerin und aktives Mitglied der Deutsche-Knigge-Gesellschaft. Florian Pagel ist Unternehmensberater für KI und Gründer der Hello White Parrot GmbH in Hamburg.Pressekontakt:Vivian Hecker, Telefon 0173 2404572, presse@ki-knigge.com, https://ki-knigge.comOriginal-Content von: Hello White Parrot GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183408/6352182