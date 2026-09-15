WashTec hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt und damit das Ausführungsrisiko bestätigt, das wir in unserem Q2-Update hervorgehoben haben. Das Management erwartet nun eine EBIT-Marge von 8-9%, während die Prognose für ein mittleres Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich beibehalten wird. Wenn wir den Mittelwert von 8,5% auf unsere Umsatzprognose von 523,5 Mio. EUR anwenden, ergibt sich ein EBIT von 44-45 Mio. EUR, was 15,9% unter unserer vorherigen Schätzung von 52,9 Mio. EUR liegt. Neben der Anpassung der Gewinnprognosen strafft WashTec seine Managementstruktur, um die Transformation zu einem Lösungs- und Dienstleistungsanbieter zu beschleunigen. Wir passen unsere Schätzungen entsprechend an, was zu einem niedrigeren Kursziel von 49,00 EUR (alt: 55,00 EUR) führt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag
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