Die Fall Edition 2026 verbessert erneut Payhawks AI Office of the CFO und führt Playbooks ein: fertige Abläufe, die wiederkehrende Finanzaufgaben in Claude und ChatGPT ausführen und so das Finanzteam entlasten. Kunden können außerdem mit allen Payhawk-Daten über ihre bevorzugte AI-Plattform über ein MCP interagieren und den neuen Implementation Agent nutzen, um in wenigen Stunden live zu gehen

LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die AI-native Ausgabenmanagement-Plattform, hat heute die Fall Edition 2026 - prompt your finance - veröffentlicht, die es Finanzteams ermöglicht, ihre wiederkehrenden Aufgaben über Claude, ChatGPT oder andere KI-Assistenten auszuführen. Die Edition fügt außerdem einen Implementation Agent zur AI Office of the CFO-Suite hinzu, der Payhawk für neue Kunden in wenigen Stunden einrichtet und zusätzlich Kontrollmechanismen und Prozesse für maximale Effizienz nach dem Go-Live verbessert.

Playbooks funktionieren innerhalb von Finanzteams, die bereits KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT nutzen, und arbeiten mit Live-Payhawk-Daten über das Payhawk MCP - eine sichere Verbindung, welche die Berechtigungen jedes Benutzers anwendet. Die Playbooks sind fertige Abläufe, die einen Finanzauftrag von Anfang bis Ende ausführen. Jedes deckt einen Job für eine Rolle ab und weiß, was überprüft werden muss, was ignoriert werden kann und wie ein gutes Ergebnis aussieht. Die Bibliothek reicht vom Buchhaltungsabschluss, Einholen von Belegen, Kontrollieren von Budgets, Berechnen des Bargeldbestands über verschiedene Einheiten hinweg, Bereinigen von Lieferanten, Vorbereiten auf ein Audit bis hin zur Vorbereitung auf die Erneuerung von Lieferanten.

"Die Verbesserungen bei der Interaktion zwischen Payhawk und Claude haben sich in unserem operativen Setup als äußerst effektiv erwiesen. Sie ermöglichen eine erhebliche Zeitersparnis, bieten dynamische Reporting-Möglichkeiten und vereinfachen den Datenzugriff. Die KI-gestützten Funktionen sind zu einem wichtigen Bestandteil unserer täglichen Produktivität geworden", sagte Daniel Raffl, Kostenmanager bei TechnoAlpin.

"Als ich dieses Jahr mit Hunderten von CFOs gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass Unternehmen für Unternehmenssoftware zwar darum wetteifern, MCP-Integrationen zu liefern, die auf das Lesen und Berichten von Daten fokussiert sind, sie aber die eigentliche Chance verpassen: KI zu entwickeln, die handelt und nicht nur liest. Finanzteams brauchen mehr als nur eine neue Berichtsebene. Sie erwarten, dass die KI echte Arbeit für sie erledigt, indem sie End-to-End-Prozesse ausführt. Deshalb haben wir Payhawk so gebaut, dass es Aufgaben übernimmt, die jedes Finanzteam jeden Monat ausführt, und so unmittelbar Zeit und Geld spart", sagte Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk.

Im Rahmen der Fall Edition 2026 stellt Payhawk auch seinen neuen Implementation Agent vor, der Finanzteams dabei hilft, das komplette System in nur wenigen Stunden zu implementieren. Der Agent setzt einen neuen Maßstab für SaaS-Implementierungen, indem er die bevorzugten ERP- und HR-Systeme der Kunden verbindet, ihre Daten importiert und Workflows, Richtlinien und Prozesse so konfiguriert, dass sie ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Der Agent nutzt auch Erkenntnisse, die mit dem Pre-Sales-Team von Payhawk geteilt wurden, um von Tag eins an die Ziele jedes Kunden zu verstehen. Der Implementation Agent unterstützt alle wichtigen Payhawk-Integrationen, einschließlich Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics, Sage, Xero, DATEV und QuickBooks sowie kürzlich angekündigte Integrationen mit SAP, Pennylane, Rillet, Campfire und DualEntry.

"Der Implementation Agent fungiert als persönlicher Finanzberater und konnte bei unseren Kunden bereits in weniger als eine Stunde live geschaltet werden. Wir beginnen mit Onboarding und Implementierung, aber die langfristige Perspektive liegt in der kontinuierlichen Verbesserung. Indem der Agent daraus lernt, wie Kunden das System nutzen, optimiert er die Einrichtung im Laufe der Zeit und empfiehlt proaktiv Änderungen, die Finanzabläufe noch effizienter machen", sagt Martin Reindl, General Manager & SVP Customer Success bei Payhawk.

Die Fall Edition 2026 ist ab heute für Payhawk-Kunden verfügbar. Playbooks sind über das Payhawk MCP und im Payhawk-Portal erhältlich.

Payhawk stellt die Fall Edition 2026 in einem Live-Webinar am 29. September vor. Details und Anmeldung: https://payhawk.com/editions/fall-2026.

Über Payhawk

Payhawk ist eine AI-basierte Plattform für Ausgabenmanagement, die weltweit Geldflüsse über Rechnungen, Karten, Ausgaben, Reisen und Beschaffung steuert, um maximale Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu ermöglichen. Sie bietet ein globales Geldkonto über ein ERP-System - kombiniert mit Agenten, die Regeln, Richtlinien und Budgets bei jeder Zahlung durchsetzen und gleichzeitig den Mitarbeitern ein müheloses Ausgabenerlebnis bieten. Mit Hauptsitz in London und Büros in Europa und den USA hilft Payhawk Unternehmen, in über 33 Ländern schneller zu wachsen.

Presse-Kontakt

WORDUP PR

Südliche Auffahrtsallee 66

80638 München

Tel: +49 (0)89 2 878 8780

E-Mail: presse@wordup.de