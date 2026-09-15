Leutkirch (ots) -Das neue Zeitalter des Proteinshakes: Die Protein Base vereint Inhaltsstoffe, die den Menschen seit Beginn des Lebens begleiten.Viele Nahrungsergänzungsmittel setzen auf einzelne Wirkstoffe, Trends oder komplexe Rezepturen mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen. Die Marke miju verfolgt einen anderen Ansatz: Im Mittelpunkt stehen ausgewählte natürliche Substanzen, die den Menschen bereits von Beginn des Lebens an begleiten. Lactoferrin, Bifidobakterien sowie natives Milch- und Molkenprotein bilden die Grundlage des sogenannten Ursubstanzen-Prinzips und prägen damit die gesamte Produktentwicklung.Hinter der Marke steht die MILEI GmbH, weltweit führender Hersteller von Lactoferrin und langjähriger Partner der internationalen Lebensmittel- und Babynahrungsindustrie. Mit miju bringt das Unternehmen seine jahrzehntelange Expertise erstmals direkt zu Endverbrauchern."Wir wollten nicht einfach weitere Nahrungsergänzungsmittel entwickeln", erklärt Jens Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der MILEI GmbH. "Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit Inhaltsstoffen, die den Menschen von Beginn des Lebens an begleiten. Gleichzeitig haben wir erlebt, wie unsere Rohstoffe weltweit eingesetzt werden, während sie vielen Menschen in Deutschland kaum bekannt sind. Daraus entstand die Idee der Ursubstanzen des Lebens und letztlich auch die Marke miju."Der Blick zurück zum UrsprungLactoferrin, Bifidobakterien sowie Milch- und Molkenproteine gehören zu den natürlichen Bestandteilen, die den Menschen bereits in den ersten Lebensphasen begleiten. Für miju steht deshalb nicht der einzelne Inhaltsstoff im Mittelpunkt, sondern die bewusste Kombination von Substanzen, die auch in der Natur gemeinsam vorkommen."Wir glauben, dass die Natur wichtige Bausteine nicht zufällig mitgibt", so Kutschera. "Deshalb betrachten wir Lactoferrin, Bifidobakterien und hochwertiges Protein nicht als beliebige Zutaten, sondern als fundamentale Bestandteile unseres Ernährungskonzepts."Protein Base vereint erstmals die drei Ursubstanzen in einer RezepturBesonders deutlich wird dieser Ansatz in der Protein Base von miju. Die Protein Base ist das erste Produkt, das das Ursubstanzen-Prinzip vollständig umsetzt. Dafür kombiniert sie natives Milch- und Molkenprotein mit Lactoferrin sowie dem zu den am besten erforschten Bakterienstämmen zählenden Bifidobacterium longum BB536.Während viele Proteinprodukte ausschließlich auf die Versorgung mit Eiweiß ausgerichtet sind, verfolgt miju einen ganzheitlicheren Ansatz. Das native Milch- und Molkenprotein enthält aufgrund der schonenden Verarbeitung weiterhin natürliche Bestandteile wie die Milchfettkugelmembran (MFGM) und wird durch ein gezielt abgestimmtes Aminosäurenprofil ergänzt. Zusammen mit hochreinem Lactoferrin aus eigener Herstellung und ausgewählten Bifidobakterien entsteht eine Rezeptur, die die drei zentralen Ursubstanzen des miju-Konzepts vereint und sich an der natürlichen Kombination dieser Inhaltsstoffe orientiert.Damit ist die Protein Base nicht nur ein klassisches Proteinpulver für Sport und Alltag, sondern zugleich ein vollwertiges Nahrungsergänzungsmittel und Ausdruck der gesamten Produktphilosophie von miju.Qualität aus eigener HerstellungAnders als viele Anbieter, die Rohstoffe zukaufen, produziert MILEI zentrale Inhaltsstoffe wie Lactoferrin selbst und behält dadurch wesentliche Schritte der Wertschöpfungskette in eigener Hand. Die Anforderungen entsprechen dabei jenen hohen Qualitätsstandards, die das Unternehmen seit Jahrzehnten für die internationale Babynahrungsindustrie erfüllt.Diese Erfahrung fließt auch in die Entwicklung der miju-Produkte ein. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer möglichst schonenden Verarbeitung der Rohstoffe. Moderne Filtrationsverfahren und eine Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen tragen dazu bei, die natürliche Struktur empfindlicher Inhaltsstoffe zu erhalten. Dadurch bleiben wertvolle Bestandteile wie Lactoferrin, native Proteine oder die Milchfettkugelmembran (MFGM) weitgehend in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Das unterstützt nicht nur die hohe Qualität der Produkte, sondern auch eine gute Verträglichkeit und die Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe für den Körper.Grundlage für zukünftige ProduktentwicklungenDas Ursubstanzen-Prinzip versteht miju als langfristige Ausrichtung der Marke und Grundlage zukünftiger Produktentwicklungen. "Unsere Produkte folgen keinem Trenddenken. Wir möchten Ernährungslösungen entwickeln, die auf einem klaren biologischen Grundgedanken basieren", sagt Kutschera.miju steht für einen Ansatz, der über klassische Nahrungsergänzung hinausgeht. Die Produkte basieren auf der Überzeugung, dass die Natur dem Menschen wichtige Bausteine nicht zufällig mitgibt. Indem miju diese Ursubstanzen des Lebens wieder in den Mittelpunkt rückt, möchte die Marke Menschen dabei unterstützen, eine bewusste Ernährung auf natürliche Weise in ihren Alltag zu integrieren - wissenschaftlich fundiert, hochwertig und nah am Ursprung.Pressekontakt:Sophia Höreth+49 7561 85 422sophia.hoereth@miju.deOriginal-Content von: MILEI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104472/6352197