Bekommt Claude bald Zugriff auf Bankkonten von User:innen? Darauf lässt zumindest ein neuer Bereich in der iOS-App schließen. Was schon jetzt zum "Money"-Feature der KI bekannt ist. Zahlreiche Menschen verlassen sich nicht nur bei alltäglichen Wissensfragen auf Chatbots. Sie vertrauen ChatGPT, Gemini und Claude auch ihre finanziellen Sorgen und Wünsche an und hoffen, dass die KI als Finanzberater fungiert. Um diese Analysen zumindest bei Claude zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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