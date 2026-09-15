XRP Kurs am 14. September 2026 und der Kampf um die 1,41 Dollar Marke

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XRP notiert am Montagmorgen bei 1,39 Dollar und steht damit über allen wichtigen Durchschnittslinien des Tagescharts. Seit dem Ausbruch Ende August liegt der Token 36 Prozent im Plus und ist der stärkste Wert unter den fünf größten Kryptowährungen. Trotzdem scheitert jeder Anlauf von XRP an der Marke von 1,41 Dollar. Am Sonntag rutschte XRP sogar auf 1,31 Dollar, bevor Käufer den Kurs zurück über 1,37 Dollar hoben. Die nächste Tageskerze entscheidet, ob aus dieser Erholung beim XRP Kurs ein tragfähiger Trend wird. Sie stellt zugleich eine Frage, die viele Halter seit Monaten verdrängen.

XRP zwischen 1,35 Dollar und 1,41 Dollar vor der Fed Entscheidung

Nach der Auswertung von The Cryptonomist liegt XRP am 14. September bei 1,39 Dollar und damit genau auf der mittleren Bollinger Linie. XRP notiert über dem 20 Tage Durchschnitt von 1,36 Dollar, über dem 50 Tage Durchschnitt von 1,28 Dollar und über dem 200 Tage Durchschnitt von 1,33 Dollar. Auf dem Papier ergibt das eine saubere Aufwärtsordnung für den XRP Kurs. Der MACD Indikator zeigt mit einem Wert von minus 0,02 jedoch bereits nachlassende Kraft, und genau diese Spannung prägt den Handel seit Wochen.

Der Grund liegt größtenteils außerhalb des Netzwerks, wie Invezz beschreibt. Die amerikanische Inflation stieg im August um 3,4 Prozent, der Monatswert lag zehn Basispunkte über den Erwartungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg damit auf 87 Prozent, und die Gewinne des Wochenanfangs bei XRP verschwanden wieder. Gleichzeitig wächst das Umfeld von Ripple, denn der Marktwert des hauseigenen Stablecoins stieg in einem Monat von 1,6 auf 2,4 Milliarden Dollar. Für den Ausbau des Geschäfts mit institutionellen Kunden sammelte das Unternehmen zuletzt 275 Millionen Dollar ein, was die Nutzung des Netzwerks langfristig stützen kann.

Der gesamte Kryptomarkt verlor in 24 Stunden rund zwei Prozent, während die Dominanz von Bitcoin auf 58,9 Prozent stieg. Kapital wandert also aus Altcoins wie XRP zurück in die größte Münze. Für XRP bleiben zwei klare Marken, denn über 1,41 Dollar öffnet sich Raum nach oben, unter 1,35 Dollar droht ein Rücksetzer. Bei rund 85 Milliarden Dollar Marktwert bewegt selbst ein starker Zufluss den Kurs nur in kleinen Schritten. Wer sein Kapital vervielfachen will, braucht auf dieser Größenordnung viel Geduld. Genau diese Rechnung führt viele Händler in eine frühere Phase, in der der Einstiegspreis noch alles entscheidet.

Was Pepeto anders löst, als es der XRP Kurs heute kann

Die Stärke von XRP liegt in der Übertragung von Werten zwischen getrennten Systemen. Genau an dieser Stelle setzt Pepeto an, allerdings eine Größenordnung tiefer und mit offenem Einstiegsfenster. Die eigene Brücke schickt Token zwischen Ethereum, BNB, Solana, Base und Arbitrum in weniger als 60 Sekunden. Was XRP für Banken leistet, versucht Pepeto damit für private Wallets zu lösen.

Gebühren fallen bei diesen Übertragungen nicht an. Andere Brücken verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Übertragung und können Münzen einfrieren, sobald ein Vorgang scheitert. Pepeto sperrt den Token auf der einen Kette und erzeugt ihn auf der anderen. Bricht etwas ab, läuft der gesamte Vorgang von selbst zurück, ohne dass der Halter eingreifen muss. Dieselbe Technik trägt auch PepetoSwap, die hauseigene Börse ohne jede Tauschgebühr, die heute bereits läuft.

Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den kompletten Vertrag untersucht und bestätigt, was bei einem Projekt mit eigener Brücke und eigener Börse besonders schwer wiegt. Ein bei Binance geschulter Entwickler betreut die technische Seite des Projekts. Der Preis steht bei 0,000000188 Dollar, während im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind. Jede Woche verlässt ein Teil des Angebots dauerhaft den Umlauf, und jede neue Stufe hebt den Einstiegspreis an.

Bei 85 Milliarden Dollar Marktwert braucht XRP Milliarden an frischem Geld für einen Anstieg von zehn Prozent. Auf der Stufe, auf der Pepeto heute steht, genügt dafür ein Bruchteil dieser Summe, und genau darin liegt die Chance für frühe Käufer. Händler, die frühere Vorverkäufe über Wallets verfolgt haben, sagen im Rückblick fast immer denselben Satz über den eigenen Einsatz. Der Einsatz hätte größer ausfallen können, als der Token noch auf dem Anfangsniveau stand. Nach dem Listing gibt es diesen Einstieg nicht mehr.

Fazit

Der XRP Kurs hängt in dieser Woche an der Zinsentscheidung und an der Marke von 1,41 Dollar. Selbst ein sauberer Ausbruch bringt XRP bei 85 Milliarden Dollar Marktwert nur einen Anstieg in kleinen Schritten. Pepeto startet mit geprüftem Vertrag, laufender Brücke und einem Preis, der heute noch am Anfang der Skala steht. Dieser Unterschied entscheidet darüber, welches Kapital sich vervielfachen kann und welches nur mitläuft. Die laufende Runde des Vorverkaufs schließt sich Stück für Stück, und danach gilt ein höherer Preis. Wer vor dem Listing dabei sein will, erreicht die offizielle Pepeto-Website, bevor sich dieses Fenster schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Lage beim XRP Kurs am 14. September 2026 aus?

XRP notiert bei 1,39 Dollar über allen wichtigen Durchschnittslinien. Ein Ausbruch über 1,41 Dollar wäre das nächste Kaufsignal, ein Fall unter 1,35 Dollar das Gegenteil. Die Zinsentscheidung am 16. September gibt die Richtung vor. Seit dem Ausbruch Ende August liegt XRP 36 Prozent im Plus.

Was unterscheidet Pepeto von großen Coins wie XRP?

Pepeto verbindet fünf Ketten über eine gebührenfreie Brücke und wurde von SolidProof geprüft. Der Marktwert von XRP liegt bei 85 Milliarden Dollar, Pepeto steht dagegen noch am Anfang der Skala. Den aktuellen Stand nennt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.