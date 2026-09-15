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UPPAbaby und Britax Römer bündeln ihre Kräfte, um das Erlebnis mit Babyschalen neu zu gestalten



15.09.2026 / 10:30 CET/CEST

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Durch diese Zusammenarbeit werden sich ergänzende Fachkompetenzen vereint: Die Führungsrolle von Britax im Bereich der Sicherheit von Kindern im Auto und bei ergonomischen Innovationen wird mit dem durchdachten Designansatz von UPPAbaby, den hochwertigen Materialien und der nahtlosen Integration in das Reisesystem im neuen BABY-SAFE PRO kombiniert. ROCKLAND, Massachusetts, und FORT MILL, North Carolina, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- UPPAbaby und Britax Römer gaben heute die Markteinführung des UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO bekannt, eines neuen Autokindersitzes, der aus der gemeinsamen Vision entstanden ist, Eltern ein durchdachtes Erlebnis zu bieten - von der ersten Fahrt nach Hause bis hin zu den alltäglichen Fahrten mit dem Baby. Zwei Marken mit sich ergänzenden Fachgebieten schließen sich zusammen, um das Erlebnis rund um den Kindersitz neu zu gestalten. Britax Römer bringt langjährige Expertise in den Bereichen Kindersicherheit im Straßenverkehr, Ergonomie und Innovation bei Babyschalen mit, während UPPAbaby auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Babyartikel für amerikanische Familien zurückblicken kann, wobei der Schwerpunkt auf durchdachtem Design, hochwertigen Materialien und nahtlosen Reisesystemen liegt. Gemeinsam bündeln die Marken ihre jeweiligen Stärken im neuen BABY-SAFE PRO, um ein noch komfortableres und praktischeres Erlebnis vom Auto bis zum Kinderwagen zu schaffen. "Die besten Innovationen entstehen, wenn sich komplementäres Fachwissen auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses der Bedürfnisse von Familien bündelt", sagte Amy Alabaster, Chief Revenue Officer. "Wir haben uns darauf konzentriert, Produkte zu entwickeln, die den Alltag mit einem Baby reibungsloser gestalten, und Britax verfügt über außergewöhnlich fundiertes Fachwissen in den Bereichen Kindersicherheit im Straßenverkehr und Kindersitztechnik. Gemeinsam sahen wir die Chance, einen Kindersitz zu entwickeln, der diese Stärken so vereint, dass er sowohl für das Baby als auch für die Eltern wirklich durchdacht wirkt." Auf den Komfort des Babys ausgerichtet Das Herzstück des BABY-SAFE PRO ist die "Ergo Recline"-Funktion von Britax Römer, mit der sich die Babyschale in eine flachere, ergonomischere Position bringen lässt. Die Liegeposition ist so konzipiert, dass sie die gesunde Entwicklung der Wirbelsäule fördert und dazu beiträgt, die Atemwege des Babys frei zu halten, während sie den Eltern gleichzeitig die Flexibilität bietet, die Position des Babys während der gesamten Fahrt anzupassen. Die Neigung lässt sich schnell verstellen, unabhängig davon, ob sich der Kindersitz im Fahrzeug befindet oder außerhalb. Der BABY-SAFE PRO ist für die Nutzung ab der Geburt bis zu einem Alter von etwa 15 Monaten vorgesehen, für Kinder mit einer Körpergröße von 40-85 cm und einem Gewicht von bis zu 13 kg. Mit einem Gewicht von 3,9 kg ist sie zudem die leichteste Babyschale von Britax Römer, was es Eltern erleichtert, die vielen Herausforderungen des Alltags mit einem Neugeborenen zu meistern. "Der BABY-SAFE PRO steht für das Engagement von Britax Römer, fortschrittliche Kindersicherheit im Auto mit ergonomischem Komfort zu verbinden", sagte Chelsea Deager, SBU-Geschäftsführerin für Kindersitze bei Britax Römer. "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit vereinen wir unsere bewährte Technologie für Babyschalen mit den hochwertigen Stoffen und dem Kinderwagen-Ökosystem von UPPAbaby. Dadurch können mehr Familien den BABY-SAFE PRO nutzen und gleichzeitig einen nahtlosen Übergang zwischen Auto und Kinderwagen genießen." Nahtlos vom Auto zum Kinderwagen Die Zusammenarbeit geht über den Autositz selbst hinaus. Der BABY-SAFE PRO ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in das UPPAbaby-Ökosystem einfügt. Er lässt sich am Vista, unserem ultimativen Einzelkinderwagen, und am Cruz, unserem Alltagswagen für Neugeborene, befestigen. Für den Minu-Reisekinderwagen und den Ridge-Geländekinderwagen sind praktische Adapter erhältlich. So können Eltern ihr Baby nahtlos vom Auto in den Kinderwagen umladen. Der Sitz ist mit UPPAbaby DualTech-Stoffen ausgestattet, wodurch das hochwertige Materialkonzept der Marke in die Britax-Plattform für Babyschalen Einzug hält. Mit durchdachten Details wie einer stützenden Polsterung, einem verstellbaren Griff und einem extra großen Verdeck sorgt der BABY-SAFE PRO dafür, dass sich das Baby wohlfühlt und den Eltern der Alltag erleichtert wird. "Wenn wir über Innovationen bei Babyprodukten nachdenken, geht es nicht nur darum, eine weitere Funktion hinzuzufügen, sondern darum, zu verstehen, wie diese Funktion das Erlebnis für eine Familie verändert", sagte Jennifer Mullins, Vizepräsidentin für Produktmarketing. "Ergo Recline ist ein gutes Beispiel für diese Philosophie. Ob im Auto oder im Kinderwagen: Indem sich die Tragehilfe in eine flachere, ergonomischere Position verstellen lässt, können wir die Körperhaltung des Babys besser unterstützen und den Eltern gleichzeitig den ganzen Tag über Flexibilität bieten." Zwei Experten. Eine gemeinsame Vision. Der UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO ist das Ergebnis der ersten Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken, bei der sich ihre sich ergänzenden Fachkenntnisse vereinen, um ein Produkt zu entwickeln, das ganz auf die Anforderungen des Alltags mit einem Neugeborenen zugeschnitten ist: Häufige Umstiege, wechselnde Bedürfnisse und der Wunsch, es dem Baby auf dem Weg von einem Ort zum nächsten so bequem wie möglich zu machen. Der UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO wird ab November 2026 in Europa, Großbritannien und China erhältlich sein. Über UPPAbaby UPPAbaby wurde 2006 gegründet und ist eine führende Premium-Marke für Babyartikel, die sich der Entwicklung durchdachter Produkte verschrieben hat, die das Leben mit Kindern erleichtern. Von Kinderwagen und Autokindersitzen bis hin zu Produkten für zu Hause und Accessoires - UPPAbaby vereint innovative Funktionalität, hochwertige Materialien und modernes Design, um Produkte zu entwickeln, die auf den heutigen Lebensstil von Familien zugeschnitten sind. Mit einem Fokus auf durchdachte Details und ein erstklassiges Nutzererlebnis setzt UPPAbaby weiterhin neue Maßstäbe für moderne Produkte rund um die Kindererziehung. Weitere Informationen finden Sie unter uppababy.com. Über Britax Römer Seit mehr als 60 Jahren widmet sich Britax einer einzigen Mission: Das zu schützen, was am wichtigsten ist - Ihre Kinder. Als weltweit führender Anbieter im Bereich Kindermobilität entwickelt und produziert Britax hochwertige Autokindersitze, Kinderwagen und Reisesysteme, auf die Millionen von Eltern weltweit vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter britax.com. 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